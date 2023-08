Conheça o Deportivo Pereira, rival do Palmeiras, que teve Higuita e atleta que matou coruja em campo

Palmeiras e Deportivo Pereira se enfrentarão nas quartas de final da Copa Libertadores de 2023. Se o time brasileiro já é figurinha carimbada na fase de mata-mata da competição sul-americana, é a primeira vez que o clube colombiano disputa o torneio.

A equipe, fundada em 1944, é sediada na cidade de Pereira, capital da província de Risaralda, na Colômbia, e apesar de sempre participar da primeira divisão do futebol colombiano, só foi ganhar um título de expressão na última temporada.

Jogadores do Deportivo Pereira comemoram classificação para as quartas de final da Libertadores Foto: Rodrigo Buendia / AFP

Com uma vitória nos pênaltis sobre o Independiente Medellín, a equipe de Pereira levantou pela primeira vez a taça do Torneio Finalización e, de quebra, conquistou uma vaga inédita para disputar a Libertadores.

Uma das grandes histórias da competição até o momento, é bem verdade que o time colombiano teve a pior campanha entre todos os classificados para as oitavas de final, mas isso não impede que seus torcedores sonhem alto.

Na noite da última quarta-feira, dia 9, o Deportivo Pereira segurou um empate fora de casa contra o Independiente Del Valle, no Estádio Banco Guayaquil, no Equador, e se classificou paras as quartas de final. Agora, é hora de enfrentar o Palmeiras.

Essa é a primeira participação do clube em um torneio internacional e, apesar da campanha vitoriosa na Libertadores, a equipe não conseguiu se classificar para a fase de mata-mata do torneio nacional na atual temporada.

O time, no entanto, não parece ser um cavalo paraguaio. Além da conquista do campeonato colombiano no ano passado, a equipe já acumulava resultados promissores desde que voltou da segunda divisão colombiana em 2019.

Em 2021, chegou a disputar a final da Copa Colômbia, mas amargou um vice-campeonato. No mesmo ano, caiu no quadrangular semifinal do torneio nacional. A boa fase, entretanto, esconde um passado recente em que o clube quase faliu.

Rebaixado em 2011, esse ano foi um divisor de águas para a equipe de Pereira. Além da queda para a série B da Colômbia, outro fato tenebroso marcou a campanha daquele time: em um jogo contra o Junior Barranquilla, o zagueiro panamenho Luis Moreno, que atuava pelo Deportivo Pereira, chutou uma coruja em campo.

O ato, uma provocação ao rival visto que o mascote do Barranquilla é a ave, gerou revolta em toda a sociedade colombiana. A polícia chegou a investigar o caso e, além de ser suspenso por dois jogos, o defensor foi multado em US$ 560 pela Divisão Maior do Futebol Colombiano (Dimayor).

“Foi um ato cruel de Luis Moreno”, afirma um trecho do comunicado da Federação. “O animal era praticamente um símbolo dos torcedores de Barranquila. Como o jogo ocorrera no campo do adversário, o fato pode ser considerado também uma agressão”.

“Me desculpo novamente com todo o país e também com a torcida do Barranquilla”, afirmou Moreno após a repercussão do caso. A coruja chegou a ser tratada por médicos e recebeu cuidado intensivo, mas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu alguns dias depois de sofrer a covarde agressão.

Além do bizarro acidente com a ave, o Deportivo Pereira também ficou conhecido por ser o clube em que o lendário goleiro René Higuita se aposentou. Aos 42 anos, o arqueiro colombiano já havia atuado pela equipe em 2003, mas acabou ficando somente uma temporada e se transferindo para o Aucas, do Equador. Em sua segunda passagem, Higuita atuou nas temporadas de 2008 e 2009, se aposentando no começo de 2010.