Conheça o Nova Venécia: time de Richarlison busca título inédito e mescla estilos de Abel e Diniz

A cada jogo, o ritual se repete, e na entrada do time, uma fumaça amarela toma conta do gramado. A serviço da organizada Fúria do Leão, e equipados com surdão, tarol, repique, caixa e até chocalho, 12 integrantes comandam uma batucada para embalar a equipe. Simultaneamente, um bandeirão de 20 metros de largura, por seis de altura, encobre boa parte da arquibancada para anunciar que o Nova Venécia está em campo pelo Campeonato Capixaba. Apadrinhado pelo atacante Richarlison, e tendo o pai do atleta do Tottenham como mandatário do clube, o time está a 90 minutos de buscar a sua maior conquista: o título de melhor equipe do estado do Espírito Santo na temporada 2023.

Finalista do Capixabão, o Nova Venécia tenta quebrar a hegemonia do Real Noroeste, atual bicampeão. No primeiro jogo da decisão, o placar foi de 0 a 0. O confronto derradeiro acontece neste sábado, na casa do rival, e quem vencer levanta a taça. Em caso de uma nova igualdade no placar, a decisão da competição será definida nos pênaltis.

“Vou ver daqui e torcer muito para que a gente seja campeão a fim de levar o nome da cidade e do nosso estado cada vez mais longe. Acredito em um jogo difícil e truncado diante do Real Noroeste, mas temos condições de ganhar”, afirmou o Richarlison ao Estadão.

Mesmo morando na Inglaterra, a figura do astro internacional se faz presente nos treinos. Um banner gigante tem a imagem do atleta junto ao alambrado como garoto propaganda de um dos patrocinadores enquanto os jogadores realizam os treinamentos. Tão importante quanto disputar o título, vem sendo a relação apaixonada dos venecianos com o time, destaca Richarlison. “O pessoal lota o estádio quase todo jogo. As pessoas compram camisa e apoiam mesmo. Isso é muito bacana porque só reforça que temos um povo apaixonado por futebol. O time veio para preencher esse espaço. A cidade não tinha um representante na elite do Capixabão há muito tempo.”

Richarlison posa com a camisa do clube ao lado dos médicos Marcelo Franklin (à direita) e Aldo Delevedove, que prestam serviços ao Nova Venécia. Foto: Divulgação/Nova Venécia FC

Além da área esportiva, o jogador destacou ainda o impacto social provocado pelo sucesso da equipe. Presidido por Antonio Andrade, pai do jogador, o Nova Venécia decretou uma mudança de realidade em sua cidade natal. “O clube emprega muita gente, movimenta a economia da cidade e isso é muito importante para o meu povo”, completou o atacante.

Melhor amigo do atacante do Tottenham desde a infância, o volante Pedro Manoel se apoia na relação estreita com o parceiro famoso para inflamar os companheiros neste jogo que vale o campeonato. “Morei com ele lá fora entre 2017 e 2019. Passo para os companheiros a sua história de superação. A trajetória dele nos inspira e temos que brigar muito pelo nosso objetivo. É com esse pensamento que temos de entrar em campo”, afirmou o jogador de 25 anos em entrevista ao Estadão.

Questionado pela reportagem se o padrinho famoso deixou alguma mensagem em especial para motivar o elenco visando o confronto deste sábado, Pedro Manoel foi claro e objetivo. “Entrar e ganhar. Foi isso que ele disse. O mais difícil, que é estar na final, vocês conseguiram”, disse o jogador, que conversa com o amigo de duas a três vezes na semana.

Apesar do pouco tempo de existência (o clube foi fundado em 2021), o Nova Venécia chegou com força para deixar a sua marca no cenário estadual. Dirigido por Antonio Andrade, pai de Richarlison, o clube vem sendo cobiçado por muitos atletas por oferecer uma boa estrutura em relação aos rivais do Espírito Santo.

“O seu Antonio (Andrade, pai do Richarlison) é uma pessoa do bem e está sempre correndo atrás para nos dar uma melhor estrutura. Eles estão vendo até uma possível premiação para o caso de sermos campeões. Isso, em termos de Espírito Santo, não é comum”, acrescentou Pedro.

Antonio Andrade, pai de Richarlison falando ao telefone durante treino do time no estádio municipal Foto: Samuel Gomes/Nova Venécia FC

De fato, o Nova Venécia vem se destacando por dar uma estrutura acima da média. A média salarial, de acordo com apuração do Estadão, gira em torno de R$ 3 mil. A maior parte do elenco mora no melhor hotel da cidade, que é administrado pela família do Richarlison. Lá, além do conforto das instalações, os atletas têm uma alimentação balanceada. A atual gestão aluga ainda horários em uma academia para que os jogadores possam fazer musculação e também aprimorar a parte física.

Os treinos acontecem em um CT, que está em fase final de construção. Outra alternativa é o estádio Municipal, que também é utilizado para as atividades de campo. Com ônibus próprio, o clube garante os deslocamentos dos atletas e da comissão técnica.

TÉCNICO SE INSPIRA EM DINIZ E ABEL

Apesar de ser finalista do Campeonato Capixaba e estar prestes a realizar o jogo mais importante da história do clube, o Nova Venécia passou por transformações que implicaram na demissão de parte da comissão técnica e na mudança do treinador. Após um mau início, onde o clube flertou com o rebaixamento, o ex-lateral Cássio, que jogou no Vasco e na Portuguesa, acabou demitido.

Nessa dança das cadeiras, Badinho Alves, de 35 anos, herdou o cargo e a missão de reerguer o time. Nascido na cidade e com passagens por equipes como Marcílio Dias, Rio Branco-SP e Friburguense em seus tempos de atleta, ele diz se inspirar nos dois principais treinadores do momento: Fernando Diniz, do Fluminense, e Abel Ferreira, do Palmeiras.

“Gosto do futebol moderno, com muita intensidade, trabalho de tiro curto e ações rápidas. O modelo de jogo do Fernando Diniz é o mais bonito de se ver. Do Abel Ferreira, admiro a inteligência tática e a estratégia que ele utiliza”, comentou.

Funcionário do clube antes de ser alçado à condição de treinador, Badinho falou do seu perfil à beira do campo. “Sou daqueles que jogam junto com o time. Cobro muito dos meninos porque sei da capacidade deles, mas não peço nada de extraordinário. Quanto à disciplina, sou tranquilo. Se for descontrolado, passo isso para os meus atletas. Sou a referência deles. E pior, se for expulso, fico de fora da partida seguinte”, afirmou o treinador novato.

As raízes de Badinho com a cidade não se limitam à certidão de nascimento. Em sua fase final de carreira, chegou a ser atleta do Nova Venécia e ajudou o clube a levantar as taças da Série B do Capixaba e também da Copa Espírito Santo em 2021. Antes disso, quando vinha à terra natal para passar férias, costumava treinar com os garotos da base dos clubes da cidade. E nesses encontros, chegou a ser parceiro de Richarlison em alguns coletivos.

“Antes do Richarlison, eu era a maior referência do município no futebol. Ninguém dizia que ele chegaria ao patamar que está agora. É um cara muito batalhador, que sempre lutou por seus objetivos e realmente é um orgulho para nós”, disse.

Acostumado com às limitações de times modestos, Badinho elogia a estrutura do seu time atual. No entanto, nesta sua primeira empreitada como treinador, ele vem trabalhando com uma comissão técnica enxuta. Genor Morello, seu auxiliar técnico, é também preparador físico do elenco. Completando o estafe, ele conta ainda com um massagista, um preparador de goleiros, um fisiologista e dois médicos: um ortopedista e outro cardiologista.

Vizinho do estádio municipal, Badinho costuma ir a pé comandar os treinos quando a atividade acontece no estádio Zenor Pedrosa Rocha. “Aqui é tudo muito simples, até no trabalho. Minha preleção é bem raiz. Como não temos um analista de desempenho, utilizo o quadro negro para passar as instruções para os atletas. É na base do rabisco mesmo.”

A estratégia para buscar o título diante do Real Noroeste já está definida. “Tenho só uma dúvida, mas vou levar isso até o momento do jogo”, afirma em um tom comum ao utilizado pelos treinadores da elite. “Minha equipe tem vocação ofensiva, joga com linha alta marcando a saída de bola e trabalha muito a intensidade.”

INVASÃO AMARELA

Francini Cesconetto Leite, de 40 anos, é empresário e vascaíno de coração. Nas últimas três temporadas, porém, ele admite ter deixado de lado o clube da cruz de malta para alimentar a paixão pelo time que representa a sua cidade no campeonato estadual. “O nosso município é pequeno, tem 50 mil habitantes, e o Nova Venécia é o assunto que domina as ruas. As pessoas passam a semana esperando o dia do jogo para ir ao estádio ou, quando a partida é fora, tentar dar um jeito de arrumar uma carona para torcer na arquibancada”, afirmou Leite que atualmente é o presidente da organizada Fúria do Leão.

Em meio à possibilidade de título, a Fúria do Leão já vem se organizando para fazer a sua parte nas arquibancadas. De acordo com Francini, presidente da uniformizada, oito ônibus devem reforçar o Nova Venécia nesta decisão.

Cerca de 500 ingressos foram destinados ao clube visitante para o jogo de volta. No entanto, a torcida está organizando uma estratégia para tentar aumentar o seu contingente na casa do rival.

“Vamos com torcedores à paisana para comprar bilhetes em outros setores do estádio. Como as torcidas são amigas e o pessoal é bem sociável, isso não vai trazer problemas. O pessoal da organizada fica no espaço reservado mesmo e acredito que o estádio, que deve ter capacidade para uma cinco mil pessoas, vai lotar.”

Com 162 integrantes, a uniformizada esgotou as suas camisas personalizadas em função da alta procura dos torcedores. A saída de Nova Venécia para Águia Branca, que fica a 50 quilômetros de distância, está programada para às 13h.

“O jogo está marcado para às 16 horas, mas queremos chegar antes para preparar toda a festa, pendurar as faixas e organizar tudo. Além disso, estamos calculando um movimento intenso na estrada no período da tarde e por isso queremos chegar mais cedo.”