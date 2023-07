Conheça o ‘Pelado Real’, projeto exclusivo para meninas jogarem e seguirem carreira no futebol

A presença feminina cresceu no esporte mais popular do Brasil nos últimos anos, em todos os segmentos. Desde 2019, quando a modalidade teve a maior cobertura midiática da história em uma Copa do Mundo, a relevância do futebol aumentou no Brasil e a busca por opções para meninas e mulheres poderem jogar bola também. Neste cenário o ‘Pelado Real’ está em campo fazendo seu papel há dez anos. Fica na Barra Funda, em São Paulo.

O projeto foi idealizado para ser feito por mulheres e destinado para as mulheres. Diferentemente de outros lugares que se tem futebol feminino, o Pelado Real sempre foi e será exclusivo para mulheres. Além disso, a ideia é que tudo seja feito por elas, desde a gestão, passando pela preparação física e os treinamentos, tudo é idealizado, pensado, projetado e realizado por meninas e mulheres.

“A origem do projeto foi dar espaço para quem não tinha espaço. Eu não preciso fomentar o futebol masculino para que eles tenham um lugar ou uma escolinha, para o feminino é diferente, eu preciso fomentar. Por isso o Pelado Real Futebol Clube nasceu. Sempre tivemos o pensamento voltado às mulheres de uma maneira geral, independentemente da idade ou da função”, disse ao Estadão Julia Vergueiro, uma das idealizadoras e atual presidente do time.

“Hoje, todos sabem que vamos priorizar mulheres em todas as funções, seja a treinadora até as pessoas da gestão. Para ser sincera, o único homem ligado ao Pelado é um dos sócios. Fomos o primeiro a ser dessa forma (apenas para as meninas e mulheres) e somos o primeiro time de futebol feminino com categorias de base, desde o sub 9 até treinos para as adultas que quiserem jogar.”

Pelado Real Futebol Clube mudou a forma de se ver e fazer futebol para as mulheres e se tornou referência Foto: DANIEL TEIXEIRA / ESTADÃO

Ter toda sua equipe formada por mulheres é um dos aspectos que mais saltam aos olhos quando falamos do Pelado Real. Mesmo quando analisamos o futebol feminino, é comum ver homens treinando mulheres, em qualquer categoria. Apesar Pia Sundhage comandar a seleção brasileira desde 2019 e o Brasil ir para a Copa do Mundo com delegação mais feminina de sua história, o número de treinadoras no país é pequeno. No Brasileirão deste ano, apenas duas equipes das 20 que disputaram a elite tiveram, mulheres como técnicas.

“A nossa maior questão aqui é dar a oportunidade para as mulheres. Hoje não temos mulheres em grande quantidade como técnicas nos times do Brasil. No Pelado, todas são mulheres e isso resulta em uma grande diferença. Uma menina ser treinada por uma mulher é diferente. Primeiro pelo fato de que vai saber lidar melhor com a atleta, ela, muitas vezes, já esteve ali e já passou pelo que a jogadora passa. Olhar e ver uma mulher comandando, muda muito, porque a atleta vai se espelhar nela”, disse Julia.

Continua após a publicidade

A presidente reflete o que já ouviu das próprias meninas que sonham ser Marta e defender a seleção um dia. “Já estive em outros lugares para treinar futebol e aqui é diferente. Já treinei com meninos, por falta de um treino apenas para meninas, e não gostei. Aqui, por ser como é, só com meninas, me faz me sentir mais segura, mais acolhida. É diferente você ser treinada por mulheres, dá uma segurança para tudo. E também te mostra que é possível chegar onde se sonha”, comentou Bia Scheidt, de 13 anos, que treina há cinco no Pelado Real.

Por causa da forma como trabalha com o futebol, o Pelado Real se tornou uma referência. Desde que foi criado, o futebol feminino já viu nascer outros times que também trabalham de maneira exclusiva com a modalidade. Além disso, a equipe presidida por Julia Vergueiro passou a ter relevância mundial no último ano após uma parceria com o Barcelona.

“No último ano, o Pelado passou a ter a chancela do Barcelona e se tornou a primeira, e até agora única, unidade do Barça Academy, que só aceita meninas para treinar. A proposta do clube espanhol era ter uma unidade deles aqui no Brasil e entraram em contato conosco. A ideia era ter uma escolinha para meninos e meninas, mas sempre deixamos claro que só trabalhamos com o futebol feminino e ‘batemos o pé' por isso. Depois de uma análise deles, a ideia foi aceita e a chancela passou a fazer parte do time”, explicou Julia.

Em 2022, o Pelado Real passou a ter a chancela da Barça Academy Foto: DANIEL TEIXEIRA

De pai para pai

Durante algum tempo no Brasil, o futebol feminino era lembrado apenas em anos de Olimpíadas. Muito por causa das duas medalhas de prata, em Atenas 2004 e Pequim 2008, o holofote ficava na modalidade somente nos meses anteriores aos Jogos Olímpicos e era esquecido depois. Desde 2019, com a Copa do Mundo da França, a modalidade vive um novo momento e passou a ser mais presente. Apesar disso, o Pelado Real não depende apenas dos grandes eventos para seguir conquistando novas praticantes.

“Posso te dizer que os grandes eventos, como Copa do Mundo, seja masculina ou feminina, ou até os Jogos Olímpicos fazem a procura pelo Pelado Real aumentar. A grande diferença nos últimos anos é a postura dos Brasil, principalmente em relação aos homens. Hoje, muitos pais acabam comentando com os amigos no trabalho, no bar ou até mesmo na família que está levando a filha para o treino do futebol e os amigos passam a querer fazer o mesmo”, explicou Julia.

Continua após a publicidade

A CBF e a Conmebol também têm se organizado para apoiar e, até exigir, que os clubes tenham equipes femininas. Torneios foram refeitos e agora estão no calendário nacional e sul-americano. A Fifa olha para o futebol feminino e sonha em fazer dele tão lucrativo quanto o masculino. Já trabalha para isso. A Rede Globo vai mostrar a Copa do Mundo Feminina em sua programação aberta. Tudo isso são avanços da modalidade.