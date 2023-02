Conheça Yuri Lima, namorado de Iza; cantora vai a Mirassol e acompanha jogo com o Palmeiras

A cantora Iza está em Mirassol, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, nesta quarta-feira acompanhando o jogo entre o time da cidade e o Palmeiras pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. A cantora tem uma motivação especial: ver o namorado Yuri Lima em campo pela equipe do interior.

O jogador, que atua como volante, foi revelado pelo Audax Osasco, em 2016, e teve passagens por Audax Rio, Santos, Fluminense, Cuiabá e Juventude antes de se transferir para o atual campeão da Série C.

Leia também Raphinha marca em vitória sobre o Betis, e Barcelona amplia vantagem no Espanhol

Yuri Lima é paulistano, tem 28 anos e foi contratado pelo Mirassol nesta temporada. Em 2022, o jogador atuou pelo Juventude, de Caxias do Sul, no Campeonato Brasileiro.

Yuri Lima ao lado de Iza em publicação nas redes sociais. Foto: Instagram/ Yuri Lima

Nas últimas semana, o atleta compartilhou em suas redes sociais uma foto com Iza, sem revelar o nome da cantora. À época disse que era muito reservado e foi pego de surpresa com a revelação da identidade da cantora pelos seus seguidores.

TALISMÃ ⚽️💜🚨



IZA está no Estádio Maião para assistir o jogo entre Mirassol e Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Ela esta prestigiando o jogador Yuri Lima, que recentemente postou uma foto com a cantora em clima de romance.



🎥 Reprodução



pic.twitter.com/veaviLa1Od — EsportudoW (@EsportudoW) February 2, 2023

A estreia de Yuri Lima no futebol profissional se deu sob o comando do técnico Fernando Diniz, pelo Audax. No ano seguinte, ajudou o time a chegar na final do Paulistão, ao lado de Camacho e Tchê Tchê.

Com passagem discreta pelo Santos foi marcado por seu único gol na carreira. Em julho de 2016, ele balançou as redes em vitória sobre a Chapecoense por 3 a 0. Em 2019, a pedido de Fernando Diniz, reencontrou o treinador no Fluminense e teve atuações razoáveis.

No Mirassol, Yuri Lima espera reencontrar o bom futebol com papel importante para a campanha do time no Paulistão e na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste início de Estadual, tem sido escalado como titular.

Nas redes sociais, Yuri Lima costuma ser bastante ativo, sem se limitar a cliques dentro de campo. No Instagram, possui mais de 68 mil seguidores.