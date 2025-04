Conmebol adota regra anticera de goleiros na Libertadores e Sul-Americana 2025

“A partir de agora, os goleiros poderão ficar com a bola por no máximo oito segundos. Caso excedam esse tempo, serão penalizados com um escanteio a favor do time adversário. Esta nova regra visa acelerar o jogo e evitar atrasos desnecessários”, diz o comunicado.

A CBF adotou a prática no último final de semana, na estreia do Brasileirão 2025. No entanto, algumas polêmicas já foram sentidas neste primeiro teste.