Conmebol antecipa em uma semana a final da Libertadores de 2023, no Maracanã

O campeão da Libertadores não será mais conhecido no dia 11 de novembro, no Maracanã. A Conmebol anunciou nesta segunda-feira que a final marcada para o estádio carioca ocorrerá no dia 4 de novembro, também um sábado. Já a decisão da Sul-Americana está mantida no dia 28 de outubro, em Montevidéu.

“Os torneios mais importantes a nível de clubes de América do Sul, a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, terão suas finais nos dias 4 de novembro de 28 de outubro, respectivamente”, anunciou a Conmebol em seu site oficial.

A entidade ainda divulgou todas as datas da primeira fase. A terceira rodada da etapa de grupos das duas competições ocorre na próxima semana, entre 2 e 4 de maio. Depois de duas semanas de pausa, acontece a rodada 4, entre os dias 23 e 25.

Estádio do Maracanã receberá sua segunda final de Libertadores em quatro temporadas. Foto: Sergio Moraes/ Reuters

Mais 15 dias de pausa e vem a rodada 5, já em julho, entre 6 e 8. A definição de todos os classificados está marcada para 20, 21 e 22 do mesmo mês. No dia 21 de julho está marcado o sorteio para se conhecer os cruzamentos das oitavas de final.

A Copa Sul-Americana contará com uma fase a mais, com os segundos colocados fazendo um playoff em mata-mata com quem ficar em terceiro na Libertadores. Essas equipes se encaram entre os dias 12, 13 e 14 (ida) e 19, 20 e 21 de julho, quando serão definidos os 16 times que seguem adiante. As oitavas também serão sorteadas.