Conmebol anuncia VAR em todos os jogos da Libertadores e Sul-Americana em 2023

A Conmebol anunciou, nesta terça-feira, que o VAR vai ser utilizado em todos os jogos da Copa Libertadores, da Copa Sul-Americana e Recopa a partir do ano que vem. A decisão foi tomada após reunião conselho da confederação, em Luque, no Paraguai.

Segundo a Conmebol, uma licitação foi feita com o aval da consultoria internacional Ernst & Young Argentina, que certificou a correção de todo o processo.

“Desta forma, o sistema de revisão trará maior transparência desde o início dos principais torneios de clubes do continente. Trata-se de um sonho da Conmebol desde a implantação desta ferramenta tecnológica e um pedido feito por diversos clubes participantes dos referidos torneios”, disse a entidade que dirige o futebol sul-americano em comunicado.

Alejandro Domínguez é o presidente da Conmebol. Foto: Norberto Duarte/ AFP

“A Conmebol disponibiliza as imagens e áudios do VAR para todas as partes interessadas de forma rápida e sem qualquer edição. Ao mesmo tempo que trabalha para implementar plenamente o VAR em seus torneios, a Conmebol promove programas de treinamento para árbitras e árbitros no uso desta ferramenta”, completou a confederação.