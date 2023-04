Conmebol inclui construção de estádio próprio em plano para sediar Copa do Mundo de 2030

A Conmebol anunciou nesta sexta-feira, em seu congresso anual realizado em Luque, no Paraguai, que irá construir um estádio próprio em Assunção, com capacidade para 45 mil pessoas e possibilidade de expansão para 60 mil lugares. O projeto faz parte da proposta para ter Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai como países-sede da Copa do Mundo de 2030, candidatura que já estava alinhada publicamente há algum tempo, mas foi oficializada no evento desta sexta.

“É um estádio que estamos preparando, de última tecnologia, com todos os requisitos da Fifa, do nível dos melhores do mundo. Queremos ter esse estádio aqui e que possa ser um exemplo para todo continente e todo o mundo. O projeto já está em andamento e estará a serviço do futebol nacional e internacional”, afirmou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

Uma imagem ilustrativa representando a nova arena, tratada como Estádio Conmebol, foi exibida em um vídeo divulgado pela entidade para listar os estádios que possuem condições para receber jogos da Copa nos quatro países integrantes da candidatura conjunta.

Título da Argentina no Catar e aniversário de 100 anos da primeira Copa são os trunfos da Conmebol para convencer a Fifa. Foto: Jorge Saenz / AP

A Argentina é o país que teve mais estádios exibidos, sete no total. O Monumental de Nuñez, do River Plate, é o de maior capacidade, com 83 mil lugares. Já a lendária Bombonera, do Boca Juniors, não foi incluída. No caso do Estádio Conmebol, o plano inicial é que a estrutura forneça 45 mil lugares, quantidade que seria ampliada caso a Fifa aceite os sul-americanos como anfitriões do Mundial de 2030.

Um dos principais argumentos da Conmebol para trazer a Copa para a América do Sul é o simbolismo de ter o Uruguai, primeiro país a receber o evento, como um das sedes, já que a edição em questão marcará os 100 anos da competição. O Estádio Centenário de Montevidéu, palco da final vencida pelo Uruguai diante da Argentina, em 1930, está entre os estádios listados no congresso desta sexta.

Por enquanto, a única concorrência enfrentada pela candidatura sul-americana é outra proposta de sede conjunta, feita por Espanha, Portugal e Marrocos. A decisão sobre o assunto será tomada pela Fifa apenas em setembro de 2024.