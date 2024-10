Atlético-MG x Botafogo na Libertadores pode fazer Conmebol mudar estádio da final? Entenda

As largas vitórias de Atlético Mineiro e Botafogo sobre River Plate e Peñarol, respectivamente, deixaram os brasileiros com um pé na final da Libertadores. É provável que o torneio mais importante do continente seja decidido entre dois brasileiros novamente. Nas últimas cinco edições, houve quatro finais entre equipes do País. O Estádio Monumental de Núñez, estádio do River Plate, foi escolhido para ser o palco da decisão. Mas, a possível eliminação do time argentino suscita a dúvida: a Conmebol pode trocar o estádio da final em caso de novo duelo brasileiro?

A resposta, segundo a Conmebol, é não. A entidade que comanda o futebol sul-americano diz que essa discussão não existe. O assunto não está em pauta, ao menos no momento, e o Monumental de Núñez, recentemente reformado e ampliado, deve ser o palco da finalíssima da Libertadores, com ou sem a presença do River Plate. A decisão está marcada para o dia 30 de novembro, um sábado.

A cidade sede já havia sido definida pelo conselho da Conmebol desde fevereiro. Neste ano, ao contrário do que fizera em temporadas anteriores, a entidade postergou ao máximo a divulgação do estádio que abrigará a final da Libertadores e só fez o anúncio no começo deste mês, a menos de dois meses da data da partida, e quando os semifinalistas do torneio já estavam definidos.

Atlético-MG e Botafogo encaminharam classificações para a final da Libertadores após vitórias expressivas na ida da semifinal. Foto: Pedro Souza/ Atlético e Vitor Silva/ Botafogo

O estádio do River venceu a concorrência com o estádio Libertadores de América, do Independiente, em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires, e o estádio Único Diego Armando Maradona, em La Plata, a 50 km da capital argentina. O Monumental de Núñez passou por uma obra histórica e foi reinaugurado em fevereiro do ano passado. Foi modernizado e ampliado e passou a comportar 84 mil torcedores. Segundo a Conmebol, a casa do River foi escolhida "por sua moderna infraestrutura, sua vasta história esportiva e sua capacidade de receber o grande número de torcedores que acompanham os atuais clubes semifinalistas, garantindo assim um cenário com capacidade compatível com a magnitude do evento".

Será a primeira vez que a Argentina receberá a final única da Libertadores, instituída em 2019. A Conmebol tem boa relação com dirigentes antigos e atuais do River e havia prometido há anos que o Monumental seria o palco da decisão da competição mais importante do continente.

Se houver a mudança do local da final, não seria algo inédito. Desde 2019, quando a Conmebol instituiu o modelo de decisão em jogo único, a partida entre Flamengo e River Plate estava inicialmente marcada para ocorrer no Estádio Nacional de Santiago, no Chile, mas foi transferida às vésperas para o Peru.

No modelo de final única, brasileiros se encontraram na decisão em três oportunidades:

2020 - Palmeiras 1 x 0 Santos

2021 - Palmeiras 2 x 1 Flamengo

2022 - Flamengo 1 x 0 Athletico-PR

Episódio semelhante em 2023

Às vésperas da decisão entre Fluminense e Boca Juniors, a mudança do local da final chegou a ser debatida. Na ocasião, o Flamengo, um dos clubes que comanda o consórcio que controla o Maracanã, queria tê-lo à sua disposição para duelo com o Red Bull Bragantino, na semana da final. Já a Conmebol, já queria ter o estádio liberado para a decisão.

“Não abro mão de jogar contra o Bragantino no Maracanã. Tenho a garantia de todos envolvidos no operacional do estádio que realizar o jogo contra o Bragantino não vai atrapalhar em nada a final do dia 4 de novembro”, afirmou Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, à época.