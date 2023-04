Conselheiro afirma ter sofrido racismo de Mané da Carne em reunião no Corinthians

Nesta segunda-feira, durante reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians, na qual foram aprovadas as contas de 2022, o conselheiro Luiz Ricardo afirmou ter sido vítima de racismo por parte de Manoel Evangelista, mais conhecido como Mané da Carne.

“Um dos conselheiros estava falando no microfone, nesse momento algumas pessoas começaram a falar, inclusive o senhor Manoel Evangelista. Falei: ‘Deixa ele terminar de falar porque é democracia, todos têm direito a palavra’. Ele falou: ‘Cala a boca neguinho, vai tomar no c... “Pedi a palavra, subi ao plenário e pedi que essa informação constasse em ata, que eu ia tomar as medidas cabíveis.”, disse Luiz Ricardo, aos jornalistas que estavam do lado de fora do Parque São Jorge.

“Os policiais disseram que precisava vir uma segunda viatura e, a partir disso, chamar o Mané da Carne para conversar também. Só que nesse meio tempo alguém tirou ele de lá. Vi ele saindo. Estou indo na delegacia, vou fazer o B.O. e trazer amanhã (terça-feira) mesmo no Conselho. Vou dar sequência nisso no Conselho de Ética”, completou o conselheiro.

Reunião aconteceu na sede do Corinthians, no Parque São Jorge. Foto: Werther Santana/Estadão

Em entrevista ao UOL, Mané da Carne afirmou: “Por mim não houve nada. Foi discussão no Conselho da oposição. O Rubens começou a sair da pauta do clube e uma pessoa achou ruim. Falei: ‘Fica quieto aí, amiguinho’. Só isso, mais nada que isso. Não (usei o termo ‘neguinho’). Chamei ele de amiguinho.”