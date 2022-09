Convocação de Pedro traz repertório para a seleção brasileira; entenda

Pedro foi uma das novidades na convocação da seleção brasileira desta sexta-feira e vai esquentar ainda mais a briga pela camisa 9 a poucos meses da Copa do Mundo do Catar. Com média de um gol a cada 107 minutos, o atacante do Flamengo vive grande fase e traz características diferentes dos outros jogadores do Brasil convocados por Tite para a posição.

“Pedro é um 9 de área terminal. Ele é o jogador da última bola, da conclusão. Um jogador que tem uma grande capacidade de finalização. Contra equipes fechadas, uma grande qualidade no cabeceio”, avaliou Tite após a convocação nesta sexta.

Leia também Barcelona estuda iniciar processo contra o Atlético de Madrid por Griezmann; entenda a negociação

Evoluir é um dos processos mais bonitos que podemos ter em vida. Errar e acertar; cair e levantar; dúvidas e certezas. Os dois lados estão sempre como possibilidade de escolha.



Aqui no Flamengo eu vivi todas as fases. Sem exceção. Em qualquer uma delas sempre procurei EVOLUIR + pic.twitter.com/IV6gn05qUt — P9 (@Pedro9oficial) September 9, 2022

É justamente o perfil específico de Pedro, que reúne técnica, faro artilheiro e bom porte físico, que atraiu os olhos da comissão técnica do Brasil. Seus concorrentes, Gabriel Jesus, Richarlison, Matheus Cunha e Gabigol, têm características diferentes das suas. O treinador já vinha acenando com a possibilidade de chamar o atacante do Flamengo.

Pedro é um dos destaques do Flamengo, finalista da Libertadores, nesta temporada. Foto: Antonio Lacerda/EFE

Pedro só tem um jogo pela seleção brasileira principal. No dia 14 de dezembro, teve 22 minutos em campo na vitória sobre a Venezuela, pelas Eliminatórias. O que conta como ponto negativo é a falta de experiência nas principais ligas do mundo. Em 2019, foi vendido pelo Fluminense à Fiorentina, mas teve poucos minutos em quatro partidas pela equipe italiana e foi reserva do sérvio Dusan Vlahovic, que será adversário do Brasil no Mundial. Em poucos meses, retornou ao futebol brasileiro.

Contra adversários mais defensivos na Copa do Mundo, Pedro pode ser uma arma importante para segurar a bola e prender os zagueiros, além de ser importante como pivô. Camisa 9 clássico, o jogador de 25 anos voltou a ganhar sequência com a chegada do técnico Dorival Júnior ao clube carioca e está em uma sequência goleadora. São 23 gols e seis assistências no ano.

Continua após a publicidade

“Ele está em um grande momento. Méritos do Dorival Júnior, do ajuste da equipe do Flamengo, na retomada do melhor futebol, e o Pedro sendo um dos destaques”, declarou o treinador da seleção brasileira, em entrevista à rádio Itatiaia, em agosto.

O atacante chegou à marca de 12 gols na Libertadores 2022 e se tornou o maior artilheiro do clube carioca em uma edição da competição.

Pedro conviveu com reserva e agora volta à seleção

No início do ano, o cenário de Pedro no Flamengo era outro. Após a partida, o atacante publicou uma mensagem nas redes sociais admitindo insatisfação com a reserva, mas garantiu que estava focado em ajudar o Flamengo.

“Da minha carreira cuido eu”, destacou. “Por escolhas de quem aqui estava, o que entreguei não foi suficiente. Estou feliz por não estar entre os 11 e não jogando os principais jogos? Claro que não. Se tivesse, certamente, penduraria as chuteiras. E isso nada tem a ver com o trabalho da comissão atual e o Paulo (Sousa)”, ressaltou na ocasião.

Pedro passou longos meses na reserva do Flamengo nas últimas duas temporadas Foto: Antonio Lacerda/EFE

Pedro, enfim, passou a ganhar mais chances no Flamengo com Dorival Júnior e respondeu com gols e grandes atuações. Mas dos 51 jogos de Pedro nesta temporada, 26 foram saindo do banco de reservas. Com o técnico Paulo Sousa, ele não recebeu tantas oportunidades, mas a chegada de Dorival mudou completamente o cenário.

Continua após a publicidade

Antes da contratação do português, também enfrentou problemas para ter sequência de jogos, com Renato Gaúcho. Em 2021, foi reserva em 22 dos 46 jogos.