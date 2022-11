Gana divulga lista convocados para a Copa com Iñaki Williams, do Athletic Bilbao

Publicidade

Sem surpresas, Gana divulgou nesta segunda-feira sua lista com os 26 convocados para a Copa do Mundo do Catar. Entre os destaques está Iñaki Williams, que passou a defender a seleção ganesa neste ano, e irá disputar seu primeiro Mundial.

Iñaki Williams fez sua estreia pela seleção de Gana neste ano, contra o Brasil. Foto: Damien Meyer/AFP

Nascido em Bilbao, mas filho de pais ganeses, Iñaki chegou a defender a seleção espanhola, mas somente em amistosos. Neste ano, o atacante optou por jogar por Gana e estreou justamente contra a seleção brasileira. Com origem basca, ele joga pelo Athletic Bilbao, clube que tem como política utilizar atletas bascos.

Além dele, Otto Addo, treinador da seleção ganesa, convocou os irmãos Ayew, filho do lendário jogador Abedi Pelé, um dos destaques do futebol africano nas décadas de 80 e 90. Jordan Ayew defende o Crystal Palace, enquanto André Ayew joga pelo Al-Sadd, do Catar. Thomas Partey, atacante e destaque do Arsenal nesta temporada, também foi chamado.

O elenco de 26 jogadores de Gana é majoritariamente composto por jovens. 13 atletas, metade do grupo, tem menos de 23 anos. Além disso, 21 jogadores atuam no futebol europeu.

Será a primeira vez que Gana disputa uma Copa do Mundo desde 2014. No grupo H, ao lado de Portugal, Uruguai e Coreia do Sul, a seleção pode enfrentar o Brasil já nas oitavas de final, assim como aconteceu na Copa de 2006, na Alemanha - a partida marcou a quebra do recorde de gols em Mundiais por Ronaldo.

Confira a lista de convocados de Gana para a Copa do Mundo

Goleiros: Ibrahim Danlad (Asante Kotoko SC), Abdul Manaf Nurudeen (KAS Eupen), Lawrence Ati-Zigi (FC St. Gallen)

Defensores: Daniel Amartey (Leicester City), Mohammed Salisu (Southampton), Alexander Djiku (Strasbourg), Alidu Seidu (Clermont Foot), Tariq Lamptey (Brighton), Abdul Rahman Baba (Reading), Gideon Mensah (Auxerre), Denis Odoi (Club Brugge), Joseph Aidoo (Celta)

Meio-campistas: Salis Abdul Samed (RC Lens), Thomas Teye Partey (Arsenal), Elisha Owusu (KAA Gent), Daniel Afriyie Barnieh (Hearts of Oak), Kamal Sowah (Club Brugge), Mohammed Kudus (Ajax), Andre Ayew (Al Sadd SC), Daniel-Kofi Kyereh (Freiburg)

Atacantes: Osman Bukari (Estrela Vermelha), Jordan Ayew (Crystal Palace), Inaki Williams (Athletic Bilbao), Abdul Fatawu Issahaku (Sporting), Kamaldeen Sulemana (Rennes), Antoine Selorm Semenyo (Bristol City)