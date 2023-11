Destaques de Palmeiras, São Paulo e Santos são convocados para seleção olímpica; veja lista

O técnico Ramon Menezes convocou, nesta terça-feira, 23 jogadores para um período de treinamentos com a seleção olímpica no CT Joaquim Grava, do Corinthians, durante a Data Fifa deste mês, do dia 13 a 21, período para o qual não foi marcado nenhum amistoso. A lista, um esboço do grupo que deve ser levado ao Pré-Olímpico em janeiro, tem nomes que estão sendo protagonistas em Palmeiras, São Paulo e Santos e não vinham integrando a equipe sub-23 do Brasil, caso também de John Kennedy, herói do título do Fluminense na Libertadores.

Outro destaque é Marcos Leonardo, do Santos, que era cotado para a seleção principal, mas ficou de fora da convocação feita na segunda-feira por Fernando Diniz para novas rodadas das Eliminatórias, com o palmeirense Endrick, de idade olímpica, como a grande novidade. Depois da divulgação do lista de Diniz, o jovem santista de 20 anos, autor de 13 gols no Brasileirão, fez uma publicação nas redes sociais. “Tempo ao tempo”, escreveu o jogador, que já tem bastante bagagem nas seleções de base e disputou o Mundial Sub-20, também sob o comando de Ramon Menezes, nesta temporada.

Lucas Beraldo e Pablo Maia, do São Paulo, Vanderlan, do Palmeiras, e Gabriel Pec, do Vasco, engrossam a lista de novidades da seleção olímpica, que manteve oito jogadores do grupo campeão dos Jogos Pan-Americanos de Lima na semana passada: Mycael (Athletico-PR), Andrew (Gil Vicente-POR), Michel (Palmeiras) Guilherme Biro (Corinthians), Matheus Nascimento (Botafogo), Patryck (São Paulo), Arthur Chaves (Acadêmicos de Vizeu) e Igor Jesus (Flamengo).

Ramon Menezes revela lista de convocados para período de treinos. Foto: Joilson Marconne / CBF

Já nomes que são figurinhas carimbadas nas convocações de Ramon Menezes e ficaram fora do Pan, uma vez que os clubes não são obrigados a liberá-los, estão na lista, como Andrey Santos (Nottingham Forest)e Robert Renan (Zenit). A convocação para o período de treinamentos em São Paulo é a última antes do Pré-Olímpico, que dará duas vagas para os Jogos de Paris-2024. O torneio será disputado na Venezuela, e o Brasil estreia no dia 23 de janeiro, em duelo com a Bolívia.

Confira a lista de convocados do seleção brasileira olímpica: