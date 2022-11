Tite anuncia lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar; veja convocados

Publicidade

O técnico Tite já fechou sua lista com o comando da CBF para a Copa do Mundo do Catar. A convocação da seleção brasileira foi anunciada na sede da entidade, nesta segunda-feira, no Rio. São 26 atletas com os quais o treinador trabalhou ao menos uma vez nos últimos quatro anos. A maioria atua na Europa, onde a temporada está apenas começando, o que quer dizer que todos os jogadores do Mundial chegarão ao país-sede mais inteiros. Apenas três atletas que atuam no Brasil foram convocados. As surpresas ficam pelas presenças do experiente lateral-direito Daniel Alves, e dos atacantes Pedro e Gabriel Martinelli.

Uma das escolhas que mais chamou atenção dos jornalista que acompanharam a divulgação dos convocados foi a escolha por Daniel Alves, atualmente no Pumas, do México. O jogador de 39 anos ficou um bom tempo sem clube após encerrar a sua segunda passagem pelo Barcelona e, recentemente, viu seu time ser eliminado dos playoffs do Campeonato Mexicano. Com dúvidas nas laterais, o veterano ainda conseguiu espaço entre os 26 convocados. Tanto Tite quanto Fábio Mahseredjian, preparador físico da seleção, garantiram que o jogador tem condições físicas de disputar o Mundial.

“A qualidade técnica e individual que o Dani Alves empresta neste quesito de criação é impressionante, para ser um organizador, um articulador. Não temos nele um jogador de 60, 70 metros de ida e volta. Esta é a função dele, fora outras virtudes”, disse Tite. “Eu também tive a dúvida que vocês tiveram, pelo nível do campeonato que estava disputando e pelo melhor Dani que tivemos e ele mais uma vez me surpreendeu. Eu estou muito confiante não só do Dani, mas todos os nomes que escolhemos podem trazer em entrega. Com a idade dele, 39 anos, um jogador mundialmente falando já está pensando em aposentadoria na maioria. Eu me aposentei antes. Ele faz muito bem a gestão do externo”, comentou o auxiliar César Sampaio.

Não entendi a convocação de Daniel Alves! Não teria levado por achar que seu tempo já passou. Pode ajudar mais no vestiário do que na lateral. Mas é preciso confiar no trabalho do Tite! — Robson Morelli (@robsonmorelli) November 7, 2022

O técnico da seleção brasileira masculina de futebol, Tite, durante a convocação da seleção para copa do mundo do Qatar na sede da CBF. Foto: PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO

O setor com o maior número de convocados foi o ataque, com nove jogadores. Presente na última Copa do Mundo, Roberto Firmino, do Liverpool, ficou fora da lista final. Richarlison, que se recupera de lesão na panturrilha, teve a sua convocação confirmada por Tite. Gabriel Martinelli, do Arsenal, que vinha ganhando espaço nas últimas convocações, também garantiu uma vaga. Ao ser questionado sobre a escolha do atleta, o treinador destacou não só o bom momento do jogador do Arsenal, mas também as características do atleta no encaixe do esquema da seleção brasileira.

“É um jogador do lance individual, da transição em velocidade. Teve duas convocações e se manteve em alto nível. Poderiam ter outros convocados e existem argumentos para outros. São escolhas. Dentro das características da equipe, do modelo, precisamos de jogadores agudos pelos lados. Assim a equipe se estruturou. É o caso do Martinelli”, disse o comandante.

Pedro, do Flamengo, foi outro jogador que conseguiu cavar a sua vaga no Catar entre os escolhidos de Tite. O atacante rubro-negro vive temporada iluminada, tendo sido o artilheiro da Libertadores e escolhido como o melhor jogador da competição, que terminou com os cariocas conquistando o tricampeonato. Buscando um homem de área, o atleta foi convocado somente nos dois últimos amistosos antes da Copa. O também rubro-negro Everton Ribeiro, que havia perdido espaço, voltou a ser chamado nas últimas convocações e, com a lesão de Coutinho, teve seu nome confirmado.

Com Marquinhos, Militão e Thiago Silva consolidados na seleção, a última vaga entre os quatro zagueiros ficou com Bremer, da Juventus. O jogador de 25 anos ganhou a disputa com Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Felipe, do Atlético de Madrid, que acumulavam mais convocações neste ciclo de Copa do Mundo. Assim como Pedro, o zagueiro foi convocado pela primeira vez somente para os dois últimos amistosos da seleção antes do Mundial.

Confira a lista dos convocados da seleção brasileira para a Copa do Catar

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras).

Zagueiros: Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Éder Militão (Real Madrid) e Bremer (Juventus)

Laterais: Daniel Alves (Pumas), Danilo (Juventus), Alex Telles (Sevilla) e Alex Sandro (Juventus).

Meias: Casemiro (Manchester United), Fred (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Liverpool), Everton Ribeiro (Flamengo) e Lucas Paquetá (West Ham).

Atacantes: Neymar (PSG), Vinicius Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pedro (Flamengo), Rodrygo (Real Madrid) e Gabriel Jesus (Arsenal).

