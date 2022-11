Coreia do Sul anuncia convocados para a Copa do Mundo com a presença de Son na lista

Publicidade

A seleção sul-coreana divulgou neste final de semana a lista de convocados para a Copa do Mundo do Catar. O atacante do Tottenham Heung-Min Son, que se recupera de uma cirurgia após ter uma fratura na face, é o destaque entre os 26 jogadores para o Mundial.

A comissão técnica, comandada pelo treinador português Paulo Bento, afirmou que mantém contato com o departamento médico do clube inglês a respeito da recuperação de Son. Neste final de semana, o atacante acompanhou a vitória do Tottenham por 4 a 3 sobre o Leeds United.

Se recuperando de fratura na face, Son esteve presente no estádio do Tottenham para acompanhar a vitória da equipe sobre o Leeds. Foto: Paul Childs/Action Images via Reuters

“Nós estamos em contato com ele (Son) e com o departamento médico do Tottenham. Temos que esperar e analisar a situação dia a dia. Chegou a hora da decisão, e o mais importante é que ele se recupere da melhor forma possível, que se sinta confortável — declarou o técnico da Coreia do Sul, Paulo Bento.

Além de Son, principal jogador da seleção, outros oito atletas atuam no futebol europeu. Hwang Hee-chan, meio-campo do Wolverhampton, e Kim Min-jae, zagueiro do Napoli, são outros destaques da lista de 26 convocados do treinador português.

A Coreia do Sul está no grupo H da Copa, ao lado de Portuga, Gana e Uruguai. A estreia será no dia 24 de novembro contra os uruguaios, às 10h (horário de Brasília), no estádio Cidade da Educação. Caso se classifique às oitavas de final, a seleção pode enfrentar o Brasil já na segunda fase.

Confira a lista completa dos convocados da Coreia do Sul

Goleiros: Kim Seung-gyu (Al Shabab), Jo Hyeon-woo (Ulsan Hyundai) e Song Bum-keun (Jeonbuk Motors).

Defensores: Kim Min-jae (Napoli), Kim Jin-su (Jeonbuk Motors), Hong Chul (Daegu FC), Kim Moon-hwan (Jeonbuk Motors), Yoon Jong-gyu (FC Seoul), Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai), Kim Tae-hwan (Ulsan Hyundai), Kwon Kyung-won (Gamba Osaka) e Cho Yu-min (Daejon Citizen).

Meio-campistas: Jung Woo-young (Al Sadd), Na Sang-ho (FC Seoul), Paik Seung-ho (Jeonbuk Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Song Min-kyu (Jeonbuk Motors), Kwon Chang-hoon (Gimcheon Sangmu), Lee Jae-sung (Mainz), Hwang Hee-chan (Wolverhampton), Hwang In-beom (Olympiacos), Jeong Woo-yeong (Freiburg) e Lee Kang-in (Mallorca).

Atacantes: Hwang Ui-jo (Olympiacos), Cho Gue-sung (Jeonbuk Motors) e Son Heung-min (Tottenham).