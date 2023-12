Copa América 2024: confira grupos e adversários da seleção brasileira nos EUA

A Conmebol sorteou nesta quinta-feira os grupos da Copa América 2024 no complexo James L. Knight Center, em Miami. A competição será disputada nos Estados Unidos entre os dias 20 de junho e 14 de julho. Ao todo, 16 seleções vão participar do torneio, sendo 10 representantes da América do Sul e outras seis das Américas do Norte, Central e Caribe (Concacaf).

Este será o primeiro grande evento entre seleções que os Estados Unidos abrigarão como preparação para a Copa do Mundo de 2026, que será sediada no país em parceria com o México e o Canadá. Em 2025, ainda está prevista a celebração do Mundial de Clubes com 32 equipes.

O evento ficou marcado por uma atrapalhada da organização no momento do sorteio, com o quarto integrante dos grupos sendo alterado para que o sorteio fosse cumprido de acordo com as regras estabelecidas antecipadamente. O representante brasileiro no evento foi Ronaldinho Gaúcho. Ainda esteve em Miami o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Argentina é a atual campeã da Copa América e ergueu a taça no Maracanã, em 2021. Foto: Amanda Perobelli/ Reuters

A seleção brasileira está no Grupo D e vai enfrentar Colômbia, Paraguai e uma seleção da Concacaf, que pode ser Costa Rica ou Honduras. O jogo de abertura será entre a Argentina, atual campeã mundial e continental, e Canadá ou Trinidad e Tobago, na Mercedes-Benz Arena, em Atlanta, na Geórgia.

O Brasil, que vive uma incerteza diante da notícia da destituição do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em uma ação judicial, não tem garantia de qual técnico comandará a seleção. De acordo com a gestão de Ednaldo, o italiano Carlo Ancelotti deve assumir o comando para o torneio, ao término do seu vínculo com o Real Madrid.

Duas vagas ainda estão em aberto e serão definidas apenas em março. Quatro seleções da Concacaf se enfrentam em jogo único na repescagem. As duas partidas serão realizadas no Texas, no Toyota Stadium. O Canadá mede forças com Trinidad e Tobago, enquanto Honduras e Costa Rica decidem o último posto.

Veja como ficaram os grupos da Copa América 2024

Grupo A : Argentina, Peru, Chile e Concacaf 5 (Canadá ou Trinidad e Tobago)

: Argentina, Peru, Chile e Concacaf 5 (Canadá ou Trinidad e Tobago) Grupo B : México, Equador, Venezuela e Jamaica

: México, Equador, Venezuela e Jamaica Grupo C : EUA, Uruguai, Panamá e Bolívia

: EUA, Uruguai, Panamá e Bolívia Grupo D: Brasil, Colômbia, Paraguai e Concacaf 6 (Honduras ou Costa Rica)

Conmebol revela bola que será usada na Copa América em 2024. Foto: Angela Weiss/ AFP

Calendário de jogos da seleção brasileira na Copa América 2024

24/06 - Brasil x Costa Rica/Honduras - SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia

- SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia 28/06 - Paraguai x Brasil - Allegiant Stadium, em Las Vegas, Nevada

- Allegiant Stadium, em Las Vegas, Nevada 02/07 - Brasil x Colômbia - Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia

O mascote da Copa América, Capitán, foi apresentado em Miami. Foto: Angela Weiss/ AFP

Confira os estádios que receberão a Copa América 2024

