Copa do Brasil tem eliminação do Vitória e 4 disputas de pênaltis; saiba resultados

A Copa do Brasil fez mais uma vítima da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vitória recebeu o Náutico, no Barradão, e perdeu por 2 a 0, garantindo o avanço dos pernambucanos. Mais tarde, o Grêmio, que visitava o Athletic, em São João Del Rei, ficou em vantagem no placar por três vezes, mas sofreu o empate, com placar final de 3 a 3. Nos pênaltis, os gaúchos finalmente tiveram alívio.

Na primeira fase, o time gaúcho já tinha sofrido e também só eliminou o São Raimundo-RR nas penalidades, após empate por 1 a 1. Além disso, perdeu a primeira final do Campeonato Gaúcho para o Internacional, por 2 a 0, no último fim de semana. Assim, buscava uma classificação tranquila para ganhar confiança, o que não aconteceu. Logo aos três minutos, David Braga abriu o marcador para o Athletic. Apesar do susto, o Grêmio reagiu rápido e virou o placar com gols de Braithwaite, aos 11, e João Lucas, aos 21. Mas pouco antes do intervalo Luan Cândido levou o segundo amarelo e deixou o time tricolor com um jogador a menos.

Athletic conseguiu empatar com o Grêmio três vezes para levar decisão aos pênaltis. Foto: Lucas Uebel/Gremio

Para piorar, o Athletic conseguiu empatar logo no primeiro minuto da etapa final, com Diego Fumaça. O Grêmio conseguiu marcar aos 42 com Arezo, mas nos acréscimos, aos 48, João Lucas fez contra. Nos pênaltis, o aproveitamento foi de 100% até a sétima cobrança. Na oitava, o Grêmio converteu e Gabriel Grando defendeu, decretando a classificação tricolor.

Quem também avançou foi o Náutico, que surpreendeu o Vitória no Barradão, em Salvador (BA), e venceu por 2 a 0, com gols de Hélio Borges e Marcos Ytalo, derrubando série de 22 jogos invictos do adversário. Assim, o time volta a ter uma campanha de destaque após sete anos. Em 2018, também chegou à fase anterior às oitavas de final, quarta fase na época.

Náutico foi visitante indigesto e eliminou Vitória. Foto: Paulinho Santos/Náutico

Já o Operário-PR fez o dever de casa e venceu o Tombense-MG por 1 a 0 no Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). O gol da vitória foi marcado por Vinicius Mingotti, logo no início da partida. Em 2024, o time paranaense também chegou à terceira fase.

Em Fortaleza, o Ceará passou sufoco no empate por 2 a 2 no tempo normal e venceu nos pênaltis, por 3 a 0. Mesmo usando os seus titulares, o Ceará sofreu no Castelão, porque saiu perdendo por 2 a 0 para o Confiança, com gols de Ronald Camarão e Luiz Otávio, de falta. No segundo tempo, o time da casa sofreu, mas chegou ao empate, com gols de Galeano e Pedro Raul, de cabeça.

Apesar da pressão final, a vaga acabou sendo definida nos pênaltis. O goleiro Bruno Ferreira, do Ceará, defendeu duas cobranças e viu a outra ser chutada para fora. Os batedores converteram as três cobranças, deixando a disputa em 3 a 0.

Em Goiânia, o Atlético-GO perdeu a vaga para o Retrô, que segurou o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e levou a vaga nos pênaltis por 4 a 1. No Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o Atlético-GO saiu atrás do Retrô, que marcou com Maycon Douglas, no primeiro tempo. No segundo, Caio Dantas, de cabeça, empatou. Nos pênaltis, porém, os atleticanos se deram mal e perdem por 4 a 1.

Outras duas decisões foram nas penalidades. O Maracanã-CE eliminou o Ceilândia, e Retrô-PE tirou o Atlético-GO. As últimas três vagas serão definidas nesta quinta-feira, quando o Athletico-PR aparece como favorito, em casa, diante do Guarany-RS. O CSA-AL recebe a Tuna Luso-PA, em Maceió, enquanto o Vila Nova-GO joga em Goiânia como favorito diante do Rio Branco- ES.

Classificados para a terceira fase da Copa do Brasil

Aparecidense-GO

Fluminense

Atlético-MG

Vasco

Maringá

Brusque

Novorizontino

Criciúma

Botafogo-PB

Red Bull Bragantino

Grêmio

Capital-DF

Maracanã-CE

Operário-PR

Náutico

Ceará

Retrô

A terceira fase vai reunir os 20 classificados, mais os 12 pré-qualificados, com os 16 confrontos decididos em sorteio. E a vaga passa a ser decidida em dois jogos. Os jogos de ida estão previstos para 30 de abril, enquanto os jogos de volta para 21 de maio. A tabela detalhada será divulgada posteriormente pela CBF. Quem avançar às oitavas de final vão assegurar R$ 3,638 milhões, independentemente da divisão que pertencem no Brasileirão.

