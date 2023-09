Copa do Brasil: elenco do Flamengo vale quase o dobro do time do São Paulo em 2023; veja os valores

Flamengo e São Paulo se enfrentam neste domingo, dia 17, pela primeira partida da final da Copa do Brasil, no Maracanã. Decidindo o título que mais dá dinheiro no País, com o campeão recebendo R$ 70 milhões em premiação, as equipes entram em campo divididas por um abismo financeiro entre seus elencos no que diz respeito a valores de mercado. Considerado um dos times mais ricos do Brasil nos últimos anos, o Flamengo também é o dono do elenco mais caro da final. De acordo com dados do Trasfermarkt, o grupo do Flamengo, considerando apenas os jogadores que já atuaram e podem jogar na decisão da Copa do Brasil, a equipe do Rio vale R$ 820 milhões.

Como acontece em outras agremiações, os jogadores de ataque dominam a relação dos mais valiosos. Em meio a uma temporada de altos e baixos, somada a problemas com a comissão técnica, o atacante Pedro é o atleta mais caro do rubro-negro. O camisa 9 é avaliado em 22 milhões de euros, cerca de R$ 114 milhões. Isso tem a ver com desempenho e idade. Depois dele, a lista da Gávea tem Gabigol, Arrascaeta e Gerson. Os três aparecem no ranking dos contratos mais caros do time.

“O elenco do Flamengo é, faz alguns anos, tido como o mais valioso do Brasil pelo histórico de seus atletas, resultados coletivos e performance individual dos mesmos, e pelo conforto que o Flamengo tem para recusar propostas iniciais pela liberação de seus jogadores. O clube tem um histórico de transações com valores significativos, decorrentes das recusas iniciais, que outros clubes não podem repetir”, explicou Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil.

A realidade do São Paulo é outra, bem mais modesta. Vivendo uma “reconstrução” nos últimos anos, de acordo com as palavras da própria diretoria, o time do Morumbi chega para a decisão da Copa do Brasil com um elenco muito menos valioso financeiramente. De acordo com dados do Trasfermarkt, o elenco da equipe custa cerca de 79,5 milhões de euros, o equivalente a R$ 412 milhões - é metade do que vale o adversário da decisão.

“O elenco do São Paulo teve um valor fictício associado a ele, ‘inflado’ por veteranos que chegaram ao clube em condições especiais, sem que o clube tivesse que pagar pelas rescisões de seus contratos. Mas hoje, se avaliarmos quantos de seus atletas são ‘alvos’, potenciais contratados de grandes clubes europeus, fica claro que seu elenco não é nem um dos quatro que podem podem gerar maior receita pelas chamadas ‘vendas’. É um elenco de grande valia desportiva. E não por acaso vão decidir o título nacional, mas a capacidade de o elenco gerar receitas com transferências não é grande o suficiente para que seja classificado como um dos mais valiosos, e muito menos com discrepância dos demais grandes clubes do País”, explicou Thiago Freitas.

Lucas Moura foi decisivo para o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Foto: Alex Silva/Estadão

Continua após a publicidade

O aproveitamento de jogadores da base vem sendo uma das diretrizes do São Paulo nos últimos anos. Em 2023, aliado a isso, o time do Morumbi aproveitou a janela do meio do ano para reforçar o elenco com Lucas Moura e James Rodríguez. A chegada dos dois experientes atletas fez o valor do elenco subir. No atual elenco, Nestor e Pablo Maia são os mais caros, com valor estimados em 7 milhões de euros, cerca de R$ 36,25 milhões.

Como é feita a análise dos jogadores?

Diversos fatores são levados em consideração na análise dos valores dos jogadores. Quatro pilares, no entanto, são fundamentais: aspecto físico, técnico, tático e mental. Sandro Orlandelli, membro da Uefa Academy e especialista em identificação de talentos pela Federação Inglesa, já trabalhou como consultor do Flamengo nesta área.

“Na consultoria, implementamos esses conceitos. Dentro de cada pilar, são desmembrados detalhes, para que seja possível atender a característica de cada atleta”, aponta Orlandelli, que também trabalhou como scout no Arsenal, Manchester United e Saint-Éttiene. “O ideal é que seja traçado anteriormente um perfil do jogador adequado para a filosofia do jogo e do próprio clube.”

Apesar de avaliado em mais de R$ 400 milhões, o São Paulo não utilizou seu elenco para reforçar seu caixa nesta temporada. No orçamento de 2023, o clube planejava receber R$ 135 milhões em negociações de atletas - após o encerramento da janela de transferências do futebol europeu, arrecadou pouco mais de R$ 20 milhões com esses ativos. Isto passa uma mensagem para o mercado de transferências. “Não vender em uma janela significa que o clube está entendendo que ele está no caminho certo, e a retenção dos seus jogadores, que são os principais ativos para uma próxima janela, vai ajudar a dar um melhor desempenho financeiro e conseguir os resultados que busca”, afirma Orlandelli.