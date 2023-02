Copa do Brasil: CBF aumenta prêmio e campeão pode levar até R$ 91,8 milhões; veja valores por fase

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira os valores de premiação da Copa do Brasil de 2023. Além de assegurar uma vaga na Libertadores, o grande campeão irá receber R$ 70 milhões, R$ 10 milhões a mais do que no último ano. Caso dispute todas as fases do torneio, a equipe que erguer a taça pode receber até R$ 91,8 milhões.

O torneio será organizado em três grupos: clubes da Série A (Grupo 1), Série B (Grupo 2) e Série C, D e demais times (Grupo 3). Até a segunda etapa as equipes dos dois primeiros grupos faturam mais em caso de classificação. Na etapa seguinte, a premiação passa a ser igualitária.

Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Copa do Brasil conta com 92 clubes nesta edição e tem participantes de todos os Estados do País. Na primeira fase, 80 equipes entram em campo para jogo único em disputa por uma vaga na segunda fase. Além dos campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e da Série B do Campeonato Brasileiro, os clubes participantes da CONMEBOL Libertadores entram na terceira fase da competição.

Para 2024, a CBF irá descartar o ranking nacional de clubes e usará apenas dois critérios para organizar o torneio. O primeiro critério não sofreu alteração e trata das 12 vagas a serem concedidas aos times que se classificarem para a Copa Libertadores e para aqueles que se sagrarem campeões da Série B, da Copa do Nordeste e da Copa Verde, complementando esta lista de 12 equpes com times do Brasileirão, respeitando a ordem de classificação.

As outras 80 vagas serão definidas a partir dos Estaduais. A distribuição de vagas por Estado vai respeitar o ranking nacional das federações. São Paulo e Rio, que são as duas primeiras colocadas na lista das federações, terão seis vagas cada. Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná terão cinco times cada, enquanto Ceará, Goiás, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso, Pará e Maranhão vão contar com três representantes. Os demais Estados terão apenas duas equipes cada.

Confira a premiação de cada fase da Copa do Brasil

1ª fase: R$ 1,4 milhão (grupo 1), R$ 1,25 milhão (grupo 2) e R$ 750 mil (grupo 3)

2ª fase: R$ 1,7 milhão (grupo 1), R$ 1,4 milhão (grupo 2) e R$ 900 mil (grupo 3)

3ª fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões