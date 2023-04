Copa do Brasil reserva para Dorival Júnior sua primeira decisão no comando do São Paulo

O São Paulo decide se avança às oitavas de final da Copa do Brasil ou fica pelo caminho nesta terça-feira, às 21h30. Depois de empatar sem gols com o Ituano no duelo de ida no Morumbi, há duas semanas, o time tricolor revê o rival do interior paulista com a necessidade de ganhar o jogo fora de casa, no Novelli Júnior, para se classificar.

Um novo empate, por qualquer placar, levará a definição da vaga para os pênaltis. Quem ganhar garante vaga nas oitavas da Copa do Brasil, competição que o São Paulo nunca venceu. Já seu atual técnico, Dorival Júnior, ostenta duas taças da competição. Ele levou o troféu do torneio na temporada passada com o Flamengo e em 2010, quando comandava o Santos de Neymar e Ganso.

Dorival estreou com vitória sobre o América Mineiro pelo Brasileirão no sábado passado. O placar de 3 a 0 mascarou uma atuação ruim do São Paulo, com falhas defensivas e dificuldade na criação, mas dá ânimo para o treinador seguir seu trabalho em paz.

São Paulo precisa ganhar do Ituano em Itu para avançar na Copa do Brasil Foto: Miguel Schincariol/ituano

“Sempre muito difícil jogar contra um adversário como foi contra o Ituano. Fez um bom Paulistão, podendo passar de fase. Vai ser um jogo mais duro do que o que foi contra o América-MG”, previu o treinador são-paulino sobre o duelo desta terça-feira.

O plano de Dorival é fazer o melhor “dando sequência” ao que Rogério Ceni, seu antecessor pela segunda no São Paulo, havia feito. Isso passa, por exemplo, por manter Luan entre os titulares, usar um losango no meio de campo, com três jovens volantes, e deixar Luan como atacante e não articulador.

Dorival vai promover mudanças na equipe. A mais certa delas é a escalação de Rafinha na lateral direita, uma vez que Raí Ramos, titular no último sábado, já disputou a Copa do Brasil justamente pelo Ituano e não pode mais jogar.

É possível que haja alteração também na outra lateral. Patryck foi titular diante do América, mas Caio Paulista, ao entrar no segundo tempo, mostrou melhor desempenho e recebeu elogios.

ITUANO X SÃO PAULO

ITUANO: Jefferson Paulino; Marcel, Rafael Pereira e Claudinho; Pacheco, Lucas Siqueira, Thiaguinho (Rafael Carvalheira), Eduardo Person e Jonathan Silva; Paulo Victor e Bruno Xavier (Quirino). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Beraldo, Arboleda e Caio Paulista; Luan, Pablo Maia, Nestor e Michel Araújo; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Juiz: Anderson Daronco (Fifa/RS).

Horário: 21h30.

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu.

TV: SporTV e Premiere.