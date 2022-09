Copa do Brasil: sorteio da CBF coloca decisão entre Corinthians e Flamengo no Maracanã

RIO - O Corinthians vai decidir fora de casa o título da Copa do Brasil com o Flamengo. A definição da ordem dos mandos de campo das duas partidas aconteceu no fim da manhã desta terça-feira, em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio. O primeiro jogo, na Neo Química Arena, será disputado no feriado do dia 12, e a finalíssima uma semana depois, no Maracanã, no dia 19. Os horários das partidas ainda não foram definidos.

O sorteio desta terça-feira contou com as presenças dos técnicos Vítor Pereira e Dorival Júnior, e dos capitães de Corinthians e Flamengo, Cássio e Diego Ribas. Antes da definição dos mandos, apenas o capitão rubro-negro externou a preferência por fazer a finalíssima em casa. “Mas, independente de qualquer coisa, o que está no nosso controle é o trabalho e a dedicação”, disse ele.

Para Cássio, o duelo entre Corinthians e Flamengo será de muita celebração, tanto em São Paulo quanto no Rio. “A gente espera que seja uma grande final. Duas grandes equipes, com duas grandes torcidas. Tenho certeza que as duas finais vão ter estádio lotado e será uma grande festa”, afirmou o goleiro corintiano.

Partida de ida da final da Copa do Brasil será na Neo Química Arena.

Entre os treinadores, tanto Vítor Pereira quanto Dorival Júnior declararam não ter uma preferência por decidir fora ou em casa. “Vai depender muito do primeiro resultado, que vai decidir não o ritmo, mas o movimento da partida”, disse Dorival. “Não se chega a uma final de Copa com base na sorte, mas sim de trabalho”, pontuou Vítor.

Esta será a segunda vez na história que um título nacional será disputado entre os clubes com as duas maiores torcidas do País. A primeira vez foi há 31 anos, quando o Corinthians venceu a Supercopa do Brasil de 1991. Na ocasião, o time paulista ganhou a decisão por 1 a 0, em jogo único disputado no Morumbi.