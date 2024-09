Corinthians e Flamengo se reencontram na Copa do Brasil após decisão de 2022. Na ocasião, o time rubro-negro decidiu o confronto no Maracanã e saiu vencedor nos pênaltis, após dois empates no tempo regulamentar (0 a 0 em São Paulo e 1 a 1 no Rio). Naquele ano, as equipes também se enfrentaram nas quartas de final da Libertadores, com o duelo sendo novamente decidido no Maracanã e com o Flamengo avançando rumo ao título continental.

Recentemente, Corinthians e Flamengo se enfrentaram pelo Brasileirão, no dia 1º de setembro, com triunfo da equipe de Ramón Díaz por 2 a 1. Mesmo em condições opostas na tabela – o Corinthians está no Z-4, enquanto o Flamengo luta por uma vaga à Libertadores e pelo título –, ambos os clubes passam por pressão: enquanto os alvinegros lutam contra o rebaixamento, os comandados de Tite correm risco de ser eliminados na Libertadores e se distanciaram dos líderes Botafogo e Palmeiras no Brasileirão.