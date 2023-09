Copa do Brasil: torcida do São Paulo faz festa na porta do CT antes de embarque do time para o Rio

A torcida do São Paulo organizou, neste sábado, 16, uma grande festa antes do embarque da equipe para o Rio, onde disputa o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, neste domingo, contra o Flamengo. Vários são-paulinos compareceram ao CT da Barra Funda com faixas, instrumentos e bandeiras para acompanhar a saída do ônibus rumo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A festa dos torcedores se concentrou na Avenida Marquês de São Vicente e foi amplamente divulgada pelas organizadas do clube. A ideia foi levar a atmosfera do Morumbi para as ruas da cidade. Sob o lema “Vamos parar a cidade”, a Torcida Independente, uma das principais organizadas do São Paulo, garantiu a distribuição de cinco mil bandeirinhas para os presentes.

O ônibus saiu do CT por volta das 14h e foi escoltado pela multidão de são-paulinos que esperavam na concentração, ocupando os dois lados da avenida. Diversos vídeos viralizaram nas redes sociais mostrando a festa da torcida, e o próprio clube divulgou a manifestação em seu Twitter.

O evento foi acompanhado pela polícia militar e ocorreu tranquilamente, sem registros de incidentes. Antes de entrarem no ônibus, os jogadores aplaudiram os torcedores e agradeceram o apoio.

A segunda partida da final da Copa do Brasil será no dia 24, também às 16h, no Morumbi, onde é esperada mais uma grande recepção da torcida. Não há critério de gol fora de casa, ou seja, se as equipes empatarem dois jogos ou vencerem uma a outra pela mesma diferença de gols, a decisão será nos pênaltis.

O São Paulo nunca venceu a Copa do Brasil e busca o título inédito, o único que falta em sua coleção de troféus. O Flamengo, por sua vez, luta pelo pentacampeonato e o bi consecutivo, depois de derrotar o Corinthians na final de 2022. Esta será a quarta vez que a competição acaba com uma decisão RJ-SP.