Copa do Mundo 2022: veja 22 curiosidades sobre o Mundial do Catar

Falta muito pouco para o começo da Copa do Mundo do Catar e o Estadão traz 22 curiosidades sobre o Mundial deste ano.

1 - Catar é o menor país a sediar a Copa do Mundo

O Catar é um país localizado na península arábica na Ásia Continental, tem uma área aproximada de 11.610 km2 e sua capital é Doha. O país tem uma população de 2,7 milhões de habitantes e sua área é praticamente metade do estado de Sergipe, o menor estado brasileiro, com 21.910 km².

2 - Primeira Copa do Mundo no Oriente Médio

A Copa do Mundo já foi realizada na Ásia, quando Japão e Coreia do Sul se juntaram para sediar a competição, em 2022, mas o Mundial do Catar será o primeiro na região do Oriente Médio.

3 - Estádio da Copa ‘desmontável’

O 974 Stadium, que receberá o duelo entre Brasil e Suíça, foi todo construído com contêineres e módulos de aço e será desmontado depois do Mundial. O material poderá ser usado para construir estádios menores ou até mesmo um igual em outro lugar.

4 - Críticas ao Catar por desrespeito aos direitos humanos

O Mundial do Catar é considerado um dos mais controversos da história devido às acusações de desrespeito aos direitos humanos. Milhares de trabalhadores morreram em acidentes em canteiros de obras, ou tiveram condições de proteção insuficientes durante os meses quentes. O jornal britânico The Guardian revelou que mais de 6.500 trabalhadores que migraram para o país para a realização de obras para o Mundial morreram devido às precárias condições de trabalho, desde a escolha da Fifa, em 2010.

Neymar comemora seu gol após bater pênalti pela segunda rodada das eliminatórias da Copa do Mundo

5 - Brasil no topo do ranking Fifa

A seleção brasileira ocupa a primeira posição no ranking da Fifa. Nunca na história da competição o líder venceu a Copa do Mundo. A França não estava no topo da relação em 2018 quando se sagrou campeã.

6 - 5 substituições por seleção

A Fifa permitiu que as seleções possam fazer até cinco substituições na Copa do Mundo do Catar, pela primeira vez na história do torneio.

7 - 26 jogadores por seleção na Copa

A Fifa anunciou em junho que as seleções estão liberadas para convocar até 26 jogadores. Tradicionalmente, os países levam 23 nomes para a disputa do torneio. Veja os 26 convocados do Brasil para a Copa do Catar.

8 - Música-tema da Copa do Catar é ‘Hayya Hayya (Better Together)’

‘Hayya Hayya (Better Together)’ é a primeira música oficial da Copa do Catar. A canção tem forte influência de reggae e R&B, e foi gravada pelo cantor americano Trinidad Cardona, a estrela nigeriana de afrobeat Davido, e a sensação pop catariana Aisha.

9 - Impedimento semiautomático será uma das novidades da Copa

Os estádios serão equipados com 12 câmeras superiores para rastrear a bola e a posição exata dos jogadores, com capacidade de diferenciar 29 pontos específicos do corpo de cada atleta, 50 vezes por segundo. A bola, por sua vez, terá um sensor instalado em seu centro para determinar o momento exato em que o autor do passe fez o contato com ela.

10 - Última Copa do Mundo de Messi e Cristiano Ronaldo?

Lionel Messi, com 35 anos, e Cristiano Ronaldo, com 37, devem participar de sua última Copa do Mundo. Os craques que marcaram toda uma geração terão 39 e 41 anos no Mundial de 2026.

11 - Bebida alcoólica na Copa do Catar, somente em lugares permitidos

Não será possível um torcedor achar bebidas facilmente como em outros grandes centros do futebol. Beber em público no Catar é proibido. Serão lugares restritos, como bares de restaurantes internacionais e hotéis. Alguns pontos serão criados para quem for acompanhar a Copa curtir sua ressaca pós-jogo sem incomodar quem não bebe e o povo local.

A Copa do Mundo será a primeira no Oriente Médio. Foto: REUTERS/Marko Djurica

12 - Sem tequila para os mexicanos

A tequila, icônico destilado mexicano, exportado para quase todo o mundo, não poderá ser levada pelos torcedores ao país árabe. É o que orienta o governo da nação latina.

13 - Ingressos digitais na Copa do Mundo

Todos os ingressos para a Copa do Mundo destinados ao público geral serão 100% digitais, o que, na teoria, garante maior segurança aos torcedores.

A Al Rihla, da Adidas, é a bola oficial da Copa do Mundo do Catar 2022. Foto: DANIEL TEIXEIRA/ ESTADAO

14 - Bola da Copa no Catar traz inovações tecnológicas

A “Al Rihla” estará em campo no Mundial de 2022 e promete ser a bola mais rápida da história. A adidas explica que o novo design permite que a bola tenha uma velocidade significativamente maior durante sua trajetória no ar, mas sem perder a estabilidade, garantindo uma precisão nos chutes. Batizada de Al Rihla, que em árabe significa ‘A Jornada’, a bola do Catar rompe uma tendência das últimas edições de diminuição no número de painéis, popularmente chamados de gomos.

15 - Calendário de jogos enxuto na Copa

O calendário da Copa do Mundo do Catar terá quatro jogos por dia na primeira fase, ante três de outras edições. Confira aqui a tabela com dias e horários dos jogos da Copa.

16 - Primeira mulher narradora de jogos da Copa na Globo

O Grupo Globo anunciou em abril que a narradora Renata Silveira está escalada para comandar transmissões da Copa. Com isso, a profissional se tornará a primeira mulher na história da emissora a narrar uma partida do torneio.

17 - Árbitras mulheres na Copa do Mundo pela primeira vez

A Fifa anunciou em maio a lista de árbitros que irão apitar o Mundial, e pela primeira vez na história, escalou mulheres para apitar jogos do evento - o Brasil será representado pela auxiliar Neuza Back. Três árbitras foram escolhidas como principais e irão comandar as partidas.

Neuza acha que o gênero não deve determinar quem pode ou não apitar

18 - Premiação da Fifa aos clubes

A Fifa vai distribuir US$ 209 milhões (R$ 1,09 bilhão) aos clubes que cederem jogadores para a Copa do Mundo. O valor é o mesmo disponibilizado no Mundial da Rússia, em 2018. Cada time vai receber US$ 10 mil (R$ 52 mil) a cada dia em que seus jogadores estiverem a serviço da seleção.

19 - Tite não visitará Brasília caso Brasil seja hexacampeão

Técnico da seleção brasileira, Tite repetiu o discurso ao longo do ano de que não viajará com a delegação brasileira para Brasília caso a seleção seja campeã mundial. “Eu dei uma resposta em 2017 e ela continua a mesma. Quando o presidente era o (Michel) Temer, disse que não iria nem na ida nem na volta, se perdesse ou ganhasse. Às vezes, com o tempo, a gente modifica, reformata algumas posições, mas essa resposta continua a mesma”, disse ao Estadão.

20 - Renovação na seleção brasileira

Cerca de 60% do grupo de jogadores que integrou a delegação brasileira na Copa do Mundo de 2018 foi mudado para a edição deste ano. Dezesseis atletas são estreantes.

21 - “Vovô” Daniel Alves

Aos 39 anos, o lateral-direito Daniel Alves é o jogador mais velho a ser convocado pelo Brasil para uma Copa. Sua convocação dividiu opiniões de torcedores.

22 - Copa no fim do ano e última edição com 32 seleções

A Copa do Mundo do Catar é a primeira que não será realizada entre junho e julho e a última com 32 seleções participantes. No Mundial de 2026, serão 48 equipes, o que elevará o número de partidas para 80, no lugar das 64 realizadas até então.