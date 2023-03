Fifa redesenha novo formato para a próxima Copa do Mundo com 12 grupos e 48 seleções

A Copa do Mundo de 2026, que terá Estados Unidos, México e Canadá como países-sede, contará com 104 jogos, 24 a mais do que o previsto anteriormente. A Fifa redesenhou o formato e sua cúpula aprovou a medida, durante reunião realizada em Kigali, Ruanda. No novo formato de disputa, a primeira etapa da competição terá 12 grupos com quatro seleções cada.

A Fifa já havia oficializado que o Mundial de 2026 passaria a ser disputado com 48 equipes em vez de 32, mas havia dúvidas sobre como se daria a disputa. A ideia inicial era começar o torneio dentro de um esquema com 16 grupos de três seleções cada. Os dois primeiros de cada chave avançariam para uma segunda etapa, anterior às oitavas de final.

Copa do Mundo deve ter nova fórmula de disputa a partir de 2026. Foto: Carl Recine/Reuters

Apesar da fase adicional, como cada time jogaria apenas duas partidas dentro do grupo, seria mantido o máximo de sete partidas para as seleções que chegassem mais longe, assim como nas edições anteriores. No modelo com 12 grupos de quatro times, serão três partidas na primeira fase e a etapa seguinte, com 32 seleções, seria mantida. Por isso, o campeão e o vice-campeão, assim como os times que disputarem o terceiro lugar, fariam oito jogos e não mais sete, como foi na Copa do Catar.

A reformulação veio após a Fifa identificar problemas do primeiro formato sugerido pelos seus membros. O principal deles era a possibilidade de combinação de resultados entre dois times em campo, já que, dentro de um grupo de três seleções, uma delas sempre estaria descansando. Também é avaliada negativamente a eliminação após apenas duas partidas realizadas.

O novo modelo proposto não é unanimidade. Há questionamentos sobre a duração da Copa do Mundo, que deve precisar de cerca de 40 dias para a sua conclusão, o que limitaria o calendário das ligas nacionais importantes da Europa, por exemplo. O último Mundial, disputado no Catar, durou 28 dias, mas afetou o calendário porque foi disputado entre novembro e dezembro.

Principal entusiasta das modificações na Copa, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, continuará no comando da entidade por mais um mandato. As eleições da Fifa serão nesta semana, mas ele será reeleito, uma vez que sua candidatura é única. Infantino já havia tentado, sem sucesso, implementar outras alterações, como realizar o Mundial a cada dois anos. Por ora, essa intenção não foi regulamentada.