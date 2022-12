A Copa do Mundo do Catar promete neste domingo fortes emoções em mais dois jogos pelas oitavas de final. Franceses, liderados por Kylian Mbappé, e poloneses, por Robert Lewandowski, batalham por uma das vagas nas quartas de final. O vencedor medirá forças no próximo sábado com a seleção que avançar do duelo entre Inglaterra e Senegal. Confira a agenda deste domingo:

Atual campeã, a França inicia como ampla favorita sua jornada no mata-mata da Copa do Mundo. Neste domingo, às 12h, tenta confirmar sua força diante da instável Polônia, pelas oitavas de final. A partida será realizada no Estádio Al Thumama, mas a ordem de Deschamps é respeitar ao máxima a oponente.

ONDE ASSISTIR: Globo, SporTV e CazéTV (YouTube e Twitch).

Jogadores da Polônia reconhecem que terão de jogar muito melhor neste domingo para derrotar a França. Foto: Georgi Licovski/ EFE

Ainda invicta na Copa do Mundo, a Inglaterra busca confirmar o favoritismo em seu primeiro jogo no mata-mata. Neste domingo, às 16h, os ingleses fazem duelo das oitavas de final contra Senegal, que se inspira em outras seleções africanas que superaram gigantes nesta edição, como Camarões e Tunísia. A partida será realizada no Al Bayt Stadium, em Al Khor, no Catar.

ONDE ASSISTIR: Globo, SporTV e SporTV 2.

Inglaterra joga como favorita à classificação às quartas de final no Catar. Foto: Tolga Bozoglu/ EFE

Os vencedores dos jogos deste domingo se enfrentam no próximo sábado, no Estádio Al Bayt, às 16h, pelas quartas de final.