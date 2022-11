Publicidade

A Copa do Mundo do Catar tem neste domingo mais quatro jogos decisivos. Em campo, seleções dos Grupos E (Espanha, Alemanha, Japão e Costa Rica) e F (Bélgica, Marrocos, Canadá e Croácia) decidem vaga nas oitavas de final e podem ter eliminações precoces e novas surpresas.

ONDE ASSISTIR

Os jogos da Copa do Mundo serão transmitidos pela Globo e pelo SporTV. A CazéTV transmite também o jogo entre Espanha e Alemanha.

Japão e Costa Rica se enfrentam em situações totalmente opostas neste domingo, às 7h (de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan. Enquanto os japoneses estrearam com uma surpreendente vitória sobre a favorita Alemanha, os costa-riquenhos levaram a maior goleada da Copa do Mundo, 7 a 0, para a Espanha. De um lado, o clima é de festa com a possibilidade de vaga antecipada nas oitavas de final, do outro é de preocupação e desespero por uma volta por cima.

Naquela que pode ser a última Copa do Mundo de sua melhor geração, a Bélgica, após fazer uma estreia com pouco brilho, pode confirmar já neste domingo a sua vaga para as oitavas do torneio do Catar. Líder do Grupo F com três pontos, os belgas enfrentam o Marrocos, com um ponto, pela segunda rodada, no estádio Al Thumama, em Doha, às 10h (de Brasília). Os africanos são os francos atiradores da chave, sonhando com uma classificação histórica.

Croácia e Canadá nunca se enfrentaram em uma partida de futebol masculino, mas o duelo entre os dois países na Copa do Mundo, marcado para as 13 horas deste domingo (de Brasília), terá atmosfera de rivalidade após provocações feitas pelo inglês John Herdman, treinador da seleção canadense. Inspirados pelo atrevimento do comandante e pela boa atuação contra a Bélgica, apesar da derrota, o Canadá vai ao Khalifa International Stadium com a missão de ser mais uma pedra no caminho dos atuais vice-campeões mundiais, que buscam reagir no Grupo F depois da estreia com um frustrante empate diante do Marrocos.

O primeiro embate entre gigantes que já conquistaram o planeta ocorre neste domingo, já em caráter decisivo. Às 16 horas (de Brasília), no Estádio Al Bayt, pela segunda rodada do Grupo E, a Alemanha, dona do título de 2014, tenta evitar o vexame da segunda eliminação seguida na primeira fase, diante da Espanha, que deu a volta olímpica em 2010 e joga por vaga antecipada às oitavas de final.

