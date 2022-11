Publicidade

A Copa do Mundo do Catar tem neste sábado mais quatro jogos que podem ser decisivos na classificação para as oitavas de final do torneio. Em campo estarão as seleções dos Grupos C (Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia) e D (França, Austrália, Dinamarca e Tunísia).

Leia também Bia Haddad inicia temporada de 2023 na Austrália: ‘Minha meta é chegar no Top 10′

ONDE ASSISTIR

Todos os jogos deste sábado terão transmissão da Globo e do SporTV. O jogo Argentina x México também será exibido na CazéTV (YouTube e Twitch).

Para alimentar o sonho de chegar às oitavas de finais da Copa do Catar, Tunísia e Austrália se enfrentam neste sábado, às 7h (de Brasília), no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah, pela segunda rodada do Grupo D. Os africanos tentam a primeira vitória para se firmar na briga pela classificação, enquanto os rivais querem se reabilitar após derrota para a atual campeã França, por 4 a 1.

Austrália encara a Tunísia em busca dos primeiros pontos na Copa do Mundo do Catar Foto: EFE/EPA/Ronald Wittek

Continua após a publicidade

Contestada e criticada após estrear sem vitória diante do México, a Polônia volta a campo pressionada neste sábado, às 10h, no Education City Stadium, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, diante da empolgada Arábia Saudita, que se destacou por buscar a virada diante da favorita Argentina. Os poloneses precisam evitar nova zebra na competição para seguirem com chances de irem às oitavas de final.

Lewandowski busca liderar a Polônia para a primeira vitória na Copa do Mundo do Catar Foto: (Photo by Glyn KIRK / AFP)

Após golear a Austrália por 4 a 1, a França, de Mbappé, pode carimbar a vaga às oitavas de final da Copa do Mundo caso vença a Dinamarca, neste sábado, em duelo pelo Grupo D. Os dinamarqueses só empataram com a Tunísia em 0 a 0 e buscam sua primeira vitória. O encontro será o terceiro entre as duas seleções neste ano. Franceses e dinamarqueses estavam no mesmo grupo na Liga das Nações, e a equipe de Christian Eriksen venceu os dois confrontos neste ano.

Giroud marcou duas vezes na primeira rodada da Copa do Mundo do Catar Foto: EFE/EPA/Friedemann Vogel

Continua após a publicidade

Após ser vítima de uma das maiores zebras em Copas do Mundo, ao levar virada da Arábia Saudita na estreia, a Argentina volta a campo neste sábado, às 16h, para se manter viva na briga pelo mata-mata. O adversário da segunda rodada do Grupo C é o México, que também busca sua primeira vitória no Catar. A partida será realizada no Estádio Lusail, em Al Daayen, que tem capacidade para 89 mil torcedores. Messi está confirmado e é a esperança para evitar uma despedida precoce e vexatória.

Argentina precisa vencer o México para não ser virtualmente eliminada na Copa do Mundo do Catar Foto: (AP Photo/Natacha Pisarenko)