A Copa do Mundo do Catar encerra nesta segunda-feira a segunda rodada da sua fase de grupos. As Chaves G (Brasil, Suíça, Sérvia e Camarões) e H (Portugal, Uruguai, Coreia do Sul e Gana) concluem esta etapa com jogos importantes, abastecendo a possibilidade de antecipação de vagas nas oitavas de final.

ONDE ASSISTIR

Todos os jogos terão transmissão da Globo e do SporTV. A CazéTV (YouTube e Twitch) exibe Brasil x Suíça. O Estadão acompanha as partidas em tempo real.

Após estrearem com derrota, Camarões e Sérvia se enfrentam nesta segunda-feira, às 7 horas (de Brasília), no estádio Al Janoub, na abertura da segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo, o mesmo que conta com Brasil e Suíça. Para evitar uma eliminação precoce, ambos necessitam do triunfo pela redenção e sobrevida no Catar.

Atacante Dusan Vlahovic participa de treinamento da Sérvia em Doha. Foto: Andrej Isakovic/ AFP

Sonhando em chegar nas oitavas de final da Copa do Mundo, Coreia do Sul e Gana se enfrentam nesta segunda-feira, às 10h (horário de Brasília), no Education City Stadium, pela segunda rodada. Ambas buscam o primeiro triunfo no Mundial, e os sul-coreanos serão eliminados em caso de derrota.

Gana se prepara para surpreender a Coreia do Sul. Foto: Khaled Desouki/ AFP

A força do grupo que Tite levou ao Catar para a disputa da Copa do Mundo começará a ser colocada à prova a partir desta segunda-feira. Sem Neymar e Danilo, lesionados, e com Lucas Paquetá e Antony ficando de fora de parte das atividades nos últimos dias, a seleção brasileira encara a Suíça a partir das 13h (de Brasília) com um time diferente e podendo garantir a classificação antecipada às oitavas de final. O técnico Tite escondeu a escalação, mas Éder Militão e Rodrygo são os mais cotados para iniciar o jogo.

Tite terá de fazer mudanças na equipe titular pelas lesões de Neymar e Danilo. Foto: Andre Penner/ AP

Cristiano Ronaldo e Luis Suárez estarão novamente frente a frente. Rivais nos tempos de Real Madrid x Barcelona, os experientes atacantes têm missões com pesos e medidas distintas pelas seleções portuguesa e uruguaia, que se enfrentam nesta segunda-feira, às 16h, no Lusail, pela segunda rodada do Grupo H.

Cristiano Ronaldo quer seguir fazendo história no Catar. Foto: Patricia de Melo Moreira/ AFP