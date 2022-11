Publicidade

A Copa do Mundo do Catar inicia nesta sexta-feira a segunda rodada da fase de grupos. Em campo estarão as seleções dos Grupo A (Catar, Equador, Senegal e Holanda) e B (Inglaterra, Irã, EUA e País de Gales). Novamente, serão quatro partidas hoje que poderão inclusive definir os rumos e classificações para as oitavas de final.

ONDE ASSISTIR

Todas as partidas contam com transmissão da Globo e do SporTV. O jogo entre Inglaterra e EUA também será exibido pela CazéTV, no YouTube e Twitch.

Em busca da primeira vitória no Catar, País de Gales e Irã se enfrentam nesta sexta. A bola vai rolar a partir das 7h (horário de Brasília), no estádio Ahmed Bin Ali. As seleções fazem parte do Grupo B e brigam pela classificação às oitavas de final. Apesar de ter a Inglaterra como favorita na Chave, ambas são candidatas a alcançar o segundo lugar e avançar no torneio.

Bale salvou País de Gales de derrota na estreia. Foto: Gareth Bumstead/ Reuters

Catar e Senegal vão jogar a sobrevida na Copa do Mundo nesta sexta-feira, às 10h, no estádio Al Thumama, pela segunda rodada do Grupo A. Eles se enfrentarão pela primeira vez na história do Mundial com teor decisivo, uma vez que ambos estrearam com derrota.

Técnico Aliou Cisse comanda treinamento de Senegal em Doha. Foto: Ozan Kose/ AFP

Holanda e Equador abriram a Copa do Mundo com vitórias idênticas pelo Grupo A e se encaram com o pensamento de encaminhar ou mesmo antecipar a classificação para as oitavas de finais da Copa do Mundo do Catar. Às 13h, as seleções se enfrentam no estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar. Retornando ao Mundial após ficar de fora da Rússia, em 2018, os holandeses são os favoritos, enquanto os equatorianos querem repetir o feito de 2006, quando, com duas vitórias seguidas, conquistaram a vaga nas oitavas.

Equador confia no artilheiro Enner Valencia para bater a Holanda. Foto: Esteban Biba/ EFE

A Inglaterra animou os torcedores ao estrear na Copa do Mundo com uma goleada por 6 a 2 sobre o Irã, no jogo de estreia, e pode garantir a vaga nas oitavas de final nesta sexta-feira, quando enfrenta os Estados Unidos, às 16h (de Brasília), no Estádio Al Bayt, em Al Khor. O início satisfatório, contudo, não foi motivo de euforia para o técnico Gareth Southgate, que se mostrou mais preocupado com os dois gols sofridos do que com os seis anotados.

EUA querem surpreender a Inglaterra. Foto: Patrick T. Fallon/ AFP