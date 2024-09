Em busca do hexa e com a intenção de quebrar um jejum de 12 anos sem vencer a Copa do Mundo de Futsal, a seleção brasileira estreou na edição de 2024, realizada em Uzbequistão, com goleada sobre Cuba por 10 a 0, neste sábado, no Complexo Esportivo de Bucara. Marcel e Marlon foram os destaques da partida, com três gols cada

A goleada na estreia confirma o favoritismo do Brasil no Grupo B, que teve também a vitória da Tailândia por 2 a 1 sobre a Croácia. O atual campeão, a seleção de Portugal só estreia na segunda, contra o Paraná. Vice na Colômbia, a Argentina pega a Ucrânia neste domingo.

PUBLICIDADE O nervosismo de disputar uma partida de Copa do Mundo estava evidente no rosto dos jogadores das duas seleções, mas o Brasil foi aos poucos colocando a bola no chão e mostrando toda a sua habilidade em quadra. Com menos de dois minutos de bola rolando, abriu o placar. Marcel, artilheiro da liga espanhola, recebeu na direita, após boa jogada de Pito no lado oposto, cortou o defensor e chutou forte para fazer 1 a 0. O gol deu tranquilidade para a seleção brasileira, que passou a atacar sem desespero. Mesmo assim, levou um susto, quando Morejon acertou a trave. Do outro lado, Rueda foi realizando uma defesa atrás da outra e evitando que Cuba ficasse ainda mais em desvantagem. O panorama, no entanto, mudou com as primeiras substituições do Brasil.

Brasil estreou com vitória sobre Cuba na Copa do Mundo de Futsal. Foto: Leto Ribas/CBF

Arthur entrou muito bem na partida, fez linda jogada pela direita e rolou para Neguinho marcar a nove minutos do fim da primeira etapa. O terceiro do Brasil saiu em um lance idêntico. Desta vez, foi Marlon que empurrou para o gol vazio. A seleção estava tão confortável em quadra que Felipe Valério recebeu na esquerda, trouxe para dentro e chutou rasteiro para fazer mais um. Lá atrás, William fez uma linda defesa, à queima-roupa, em um contra-ataque de Cuba.

O segundo tempo foi um passeio da seleção brasileira, que fez o quinto, a 17 minutos do fim, em um chute de chapa de Marcel. O gol desmotivou Cuba, que passou a assistir o Brasil. O sexto era questão de tempo e saiu em um chute de longa distância de Marlon.

Faltava o gol do eleito melhor jogador do mundo, que resolveu deixar a sua marca em um lance de gênio. Ele driblou o marcador, com direito a pedalada, e fez o sétimo. O “garçom” da partida fez o oitavo. Arthur costurou a marcação e ampliou o marcador a favor do Brasil: 8 a 0.

Mostrando muita força coletiva, o Brasil ainda fez o nono com Marcel, após uma linda troca de passes. A goleada foi decretada com um golaço de calcanhar de Marlon, que contou com uma falha de Perez. No fim, por muito pouco, Marlon não fez mais um, de bicicleta.

O Brasil volta a campo na terça-feira, às 12h, pelo horário de Brasília, para enfrentar a Croácia, no Complexo Esportivo de Bucara, no Uzbequistão. No mesmo dia e local, Cuba desafia a Tailândia, às 9h30.