Copa do Mundo feminina de futebol tem música tema revelada; ouça

A Copa do Mundo feminina de futebol já tem a sua música oficial. Nesta quarta-feira, 28, a Fifa usou suas redes sociais da competição para anunciar que a canção intitulada “Do It Again” (Faça isso novamente em tradução livre) será o tema da competição. A música é uma colaboração entre a neozelandesa Benee e a australiana Mallrat, artistas dos países sede da competição.

Na música, as cantoras falam sobre tentar mais uma vez e não desistir, salientam que é necessário continuar buscando o sonho até que ele se realize. Além disso, Benee e Mallrat valorizam que é necessário ter coragem para chegar nos seus objetivos e valorizam a festa das pessoas locais para o grande evento.

A edição de 2023 da Copa do Mundo feminina de futebol acontecerá na Austrália e na Nova Zelândia entre os dias 20 de julho e 20 de agosto. A competição deste ano será a primeira da história com 32 participantes e a seleção brasileira busca seu primeiro título.

Pia Sundhage escolheu os 23 nomes da seleção brasileira para a Copa do Mundo Foto: AP Photo/Silvia Izquierdo

Na última terça-feira, Pia Sundhage convocou a seleção brasileira para a Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia. Com Marta, Debinha e, mais uma vez, sem Cristiane, a técnica optou por manter uma base, de acordo com as listas das últimas convocações, e surpreendeu ao confirmar a goleira Bárbara e a zagueira Mônica, que estavam fora do grupo nos últimos anos.

Confira a lista completa

