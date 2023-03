Copa do Mundo Feminina: premiação aumenta 300% e chega a R$ 792 milhões; no masculino é de R$ 2,3 bi

A Copa do Mundo Feminina de futebol está recebendo um aumento de 300% na sua premiação total em dinheiro para a edição deste ano. O torneio, que será disputado pela primeira vez com 32 seleções, terá um fundo de US$ 150 milhões (R$ 792,2 milhões na cotação atual) para distribuir entre os países participantes. O valor representa um aumento considerável em relação à edição de 24 equipes, em 2019, quando o montante a ser repartido foi de US$ 38 milhões. O Brasil está confirmado no torneio.

Segundo Gianni Infantino, presidente da Fifa, parte do prêmio em dinheiro deve ser dedicado ao pagamento das atletas. A declaração ocorreu nesta quinta-feira, logo após o cartola ser reeleito no cargo por aclamação até 2027.

Copa do Mundo Feminina terá primeiro edição com 32 seleções neste ano e com premiação total de R$ 792 milhões Foto: Bernadett Szabo / REUTERS

Infantino estabeleceu uma meta de premiação igual para homens e mulheres em suas próximas Copas do Mundo, em 2026 e 2027, respectivamente — uma tarefa difícil quando as 32 seleções masculinas dividiram US$ 440 milhões (R$ 2,3 bilhões) na Copa do Mundo do ano passado no Catar.

O presidente da Fifa também expressou novamente seu descontentamento com as emissoras por oferecerem muito pouco pelos direitos de TV da competição. Infantino disse que a Fifa não venderá os direitos de transmissão do torneio na Austrália e na Nova Zelândia, países-sede, pelos preços atualmente oferecidos.

“As mulheres merecem muito, muito mais do que isso e estamos aqui para lutar por elas e com elas”, afirmou Infantino. Segundo ele, algumas emissoras, incluindo canais de serviço público, ofereceram até cem vezes menos pelos direitos do torneio feminino em comparação ao Mundial dos homens.

Infantino levantou a questão pela primeira vez em outubro do ano passado na Nova Zelândia e insistiu que a Fifa ainda não venderia a transmissão pelos valores que o país queria, principalmente com o futebol feminino atraindo audiências de 20% a 50% inferiores em relação aos jogos da Copa masculina. “Bem, ofereça-nos 20% menos, 50% menos. Mas não 100% menos”, disse Infantino no discurso de encerramento do Congresso da Fifa. “É por isso que não podemos fazer isso.”

Jogadoras de todo o mundo têm lutado por igualdade salarial e pelo mesmo tratamento dado aos times masculinos. O movimento é capitaneado principalmente por atletas dos Estados Unidos, atual campeã, além de Canadá, França e Espanha./COM INFORMAÇÕES DA AP