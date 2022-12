A Copa do Mundo do Catar terá nesta segunda-feira a definição de mais um confronto das quartas de final. A seleção brasileira entra em campo para enfrentar os sul-coreanos, que conseguiram uma classificação emocionante às oitavas. Os japoneses querem continuar surpreendendo contra os europeus. Dessa vez, a Croácia é a desafiante. Confira os jogos de hoje:

Vice-campeã em 2018, na Copa da Rússia, a Croácia está mais uma vez no mata-mata no Catar e volta a campo nesta segunda-feira, às 12h, pelas oitavas de final. Apesar da classificação, os croatas apresentaram um futebol abaixo do esperado e tentam melhorar o desempenho diante do Japão, uma das grandes surpresas desta edição da Copa do Mundo. A partida será realizada no Al Janoub Stadium, em Al Wakrah, no Catar. Quem avançar, encara o vencedor do duelo entre Brasil e Coreia do Sul, que jogam mais tarde, às 16h.

ONDE ASSISTIR: Globo e SporTV.

Modric é o grande nome da seleção croata. Foto: Ozan Kose/ AFP

A má impressão deixada pelos reservas na sexta-feira, a falta de gols e a necessidade de vitória que se impõe até o fim da Copa do Mundo obrigou Tite a apelar para a solução de sempre: Neymar. O jogador, que passou nove dias entregue à fisioterapia e voltou aos treinos com bola apenas no sábado, será a grande esperança do Brasil para o duelo com a Coreia do Sul, nesta segunda, às 16h (de Brasília), no Estádio 974. A partir de agora, quem perder dá adeus à Copa do Mundo.

ONDE ASSISTIR: Globo, SporTV, SporTV 2 e Cazé TV (YouTube e Twitch).

Neymar está pronto para voltar a defender a seleção no Catar. Foto: Martin Divisek/ EFE