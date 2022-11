Israelenses e palestinos vão poder voar juntos para a Copa do Mundo no Catar

Publicidade

Torcedores de Israel e da Palestina vão poder voar juntos para acompanhar jogos da Copa do Mundo, no Catar. A Fifa anunciou em nota, nesta quinta-feira, que finalizou os planos com as autoridades competentes para possibilitar o que foi considerado um acordo histórico.

Os voos fretados diretos serão operados temporariamente entre o Aeroporto Ben Gurion em Tel Aviv e o Aeroporto Internacional Hamad em Doha por uma companhia aérea com direitos de pouso existentes no Catar durante a Copa, sujeito aos requisitos de segurança e capacidades operacionais de Israel. Isso inclui moradores da Cisjordânia ocupada e da Faixa de Gaza bloqueada, que normalmente não podem viajar pelo principal aeroporto de Israel.

Leia também Adversários do Brasil: Suíça desmistifica ferrolho e quer ampliar fama de algoz de favoritos na Copa

Torcedor, em Doha, vê as bandeiras hasteadas dos países participantes da Copa do Mundo do Catar Foto: REUTERS/Suhaib Salem

story

Embora Israel e Catar não compartilhem relações diplomáticas, um serviço consular temporário será estabelecido em Doha para o torneio. Já os palestinos terão acesso aos serviços consulares na embaixada palestina em Doha.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, celebrou o acordo entre os órgãos competentes. “Estamos muito satisfeitos que um acordo foi alcançado para que torcedores israelenses e palestinos visitem o Catar e assistam a jogos durante a Copa do Mundo”, disse.

“O futebol tem o poder de unir as pessoas, transcende todas as fronteiras, atravessa todas as fronteiras e promove a unidade como nada mais. A Copa do Mundo é o símbolo máximo do poder unificador do futebol, e o anúncio histórico de hoje oferece uma plataforma para melhorar as relações em todo o Oriente Médio”.

Continua após a publicidade

Os visitantes precisarão de um Hayya registrado (o ID de torcedor necessário para entrar no Catar durante o torneio) e ter uma passagem aérea válida para viajar de e para o Catar. / com informações da AP