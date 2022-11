Copa do Mundo; veja vídeos dos melhores momentos e gols dos jogos do dia

Publicidade

Começou nesta sexta-feira a segunda rodada da fases de grupos da Copa do Mundo do Catar. Com quatro jogos, já tivemos o primeiro eliminado da edição deste ano: o país-sede Catar, que perdeu para o Senegal por 3 a 1 e se tornou o segundo anfitrião, após a África do Sul, a não se classificar para as oitavas de final.

Além desse confronto, jogaram País de Gales x Irã e Holanda x Equador. Pela última partida do dia, Inglaterra x EUA duelam pela segunda rodada do Grupo B. Confira os melhores momentos dos jogos de hoje na Copa do Mundo.

País de Gales 0 x 2 Irã

País de Gales e Irã se enfrentaram na manhã desta sexta-feira em Al Rayyan. Dentro de suas limitações, País de Gales e Irã lutaram muito no duelo desta sexta-feira e a partida foi definida nos acréscimos. Após a expulsão de seu goleiro Hennessey, a seleção galesa tentou resistir ao ímpeto iraniano, mas cedeu nos minutos finais: aos 53 e aos 56 do segundo tempo, gols de Cheshmi e Rezaeian. Confira os melhores momentos da partida:

Catar 1 x 3 Equador

A segunda partida do dia definiu uma nova marca histórica: o Catar se tornou a seleção anfitriã com a pior campanha da história da Copa do Mundo. Ao perder sua segunda partida consecutiva, a seleção catariana só pode chegar aos três pontos na fase de grupos - em 2010, a África do Sul também foi eliminada na primeira fase, mas conquistou quatro pontos. Os gols da partida foram marcados por Dia, Diédhiou e Dieng, para Senegal, e Muntari, para o Catar. Confira os melhores momentos da partida:

Holanda 1 x 1 Equador

Na terceira partida do dia, Holanda e Equador, as duas seleções do Grupo A que venceram na primeira rodada, disputavam o primeiro lugar da chave. Os holandeses começaram melhor o jogo, com um gol de Gakpo aos oito minutos - seu segundo da Copa -, mas o Equador empatou a partida no início do segundo tempo, com Enner Valencia, artilheiro do Mundial deste ano. Os equatorianos ainda colocaram uma bola trave, mas a partida terminou empatada. Confira os melhores momentos da partida: