Copa do Mundo: você consegue reconhecer uma seleção por como se comporta nos escanteios?

O México não parecia prever isso. Ao lado da bandeirina do escanteio, o argentino Rodrigo De Paul pensou em cruzar na área, mas desistiu. Em vez disso, ele cobrou curto, dando uma bola suave para Lionel Messi. Talvez o México, naquele momento, pensasse que a Argentina estava conservando a posse de bola, protegendo sua pequena vantagem.

Messi não pensava dessa forma. Ele também evitou o cruzamento na área, optando por outro passe curto, desta vez para Enzo Fernández, na entrada da área. Fernández balançou uma vez, duas vezes e depois mandou um chute em uma parábola perfeita que levou a bola para fora do alcance do goleiro mexicano. O gol selou a vitória da Argentina e - eventualmente - o destino do México nesta Copa do Mundo.

Enzo Fernández marca para a Argentina na partida contra o México na Copa do Mundo. Foto: REUTERS/Pedro Nunes

À primeira vista, parecia o tipo de gol que o México não conseguiu impedir: um momento de mágica, um raio vindo do céu. No mínimo, o especialista em bolas paradas Stuart Reid teria considerado o gol eminentemente previsível. Afinal, é a Argentina. E ela, como Reid estabeleceu, gosta de seus escanteios tanto quanto gosta de seus camisas 10: curto/pequeno.

Há uma boa chance de Reid ter assistido a mais cobranças de escanteio do que qualquer outra pessoa no planeta. Via de regra, ele assiste centenas de escanteios por dia. Na verdade, não apenas observa: ele anota, avalia e cataloga assiduamente. Ao longo dos anos, ele construiu um banco de dados incomparável na tentativa de estabelecer o que faz alguns escanteios funcionarem e outros falharem, e encontrar maneiras de inclinar o equilíbrio do último para o primeiro.

Neymar se prepara para cobrar escanteio no duelo entre Brasil e Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Ele aprimorou sua experiência o suficiente para transformar o que era, a princípio, um hobby (extremamente) de nicho em uma carreira. Consultor empregado por clubes de todo o mundo, o trabalho de Reid é orientar a estratégia das equipes em lances de bola parada - escanteios, cobranças de falta e outras situações de bola parada - aconselhando seus treinadores sobre princípios gerais e oferecendo conselhos sobre como lidar com adversários específicos . Ele tem consciência de que é um estranho; em uma entrevista no mês passado, Reid deixou claro que está ali para ajudar, e não para dirigir.

Quanto mais escanteios dissecou, mais ele percebeu algo. O futebol é agora um jogo decididamente globalizado. As ideias se espalharam pelo mundo em um piscar de olhos, transmitidas quase instantaneamente por rotas comerciais bem conhecidas. E, no entanto, uma área permanece relativamente intocada e ainda orgulhosa e desafiadoramente local. Reid pode, às vezes, dizer de onde é um time apenas pela maneira como ele ataca ou defende seus escanteios.

A Arte de Defender: Individual ou Coletiva

O técnico Tite orienta o treino da seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Foto: AP Photo/Andre Penner

Existem, de forma geral, duas formas de defender escanteios. A abordagem mais tradicional é transformá-los em uma disputa de um contra o outro, atribuindo a cada defensor um atacante para acompanhar - a marcação individual. A outra abordagem é mais territorial: um defensor será instruído a patrulhar uma área específica da área de pênalti e a eliminar qualquer perigo que chegue à sua zona. Isso, de maneira útil, é conhecido como marcação zonal e também se aplica quando você está criando mais de dois filhos.

É padrão, agora, que as equipes usem uma mistura dos dois, mas alguns países permanecem ferozmente leais a um ou outro. O Brasil, por exemplo, apoia-se fortemente na marcação zonal. A pesquisa de Reid descobriu que alguns times, incluindo a seleção brasileira, costumam implantar até seis marcadores zonais.

O que torna o jeito brasileiro único, porém, é a forma como os jogadores defendem. “É curioso como os times no Brasil defendem agressivamente os escanteios em que a bola passa longe do goleiro”, disse Reid. “Os jogadores que defendem as partes centrais da grande área ficam muito mais longe do gol do que na Europa.”

Escanteio é cobrado durante a partida entre Inglaterra e Senegal nas oitavas de final da Copa do Mundo. Foto: REUTERS/Carl Recine

Naturalmente, a maneira como o Brasil aborda os escanteios é o oposto da Argentina. Afinal, as duas grandes potências da América do Sul estão divididas por quase tudo, e a forma como encaram as bolas paradas não é diferente. As equipes argentinas adotam uma configuração contando principalmente com a marcação individual.

Portugal e Holanda têm abordagens contrastantes para defender cobranças de bola. Para os portugueses, a força reside muito claramente nos números, pelo menos na defesa. Todo o sistema de ataque do país pode ser configurado com um indivíduo no centro - Cristiano Ronaldo - mas, do outro lado do campo, espera que todos compartilhem o fardo. Não é só que Portugal prefere a marcação zonal. É que Portugal gosta muito, muito mesmo de marcação zonal. “Eles são”, disse Reid, “grandes fãs”.

Mais surpreendente é descobrir que a Holanda funciona como uma espécie de Portugal inverso. Afinal, este é o país onde o Futebol Total floresceu pela primeira vez, um sistema de jogo em que todos podiam, e até encorajados, a fazer tudo. Quando se trata de defender, porém, a Holanda acredita que os jogadores devem resolver seus próprios problemas.

Escanteios no ataque: mantém ou muda

Os escanteios não são, no fundo, uma forma especialmente eficiente de marcar gols. Alguns estudos sugeriram que 1 em cada nove realmente leva a uma chance de marcar. Isso pode ser interpretado de duas maneiras: muitas equipes, agora, estão buscando maneiras de reduzir as probabilidades a seu favor. Equipes como a Espanha, por outro lado, aprenderam a lição oposta: cada vez mais, eles deram as costas para os escanteios.

A seleção espanhola gosta de cobrar escanteios curtos e se diferencia das demais equipes que disputaram a Copa do Mundo.

A Espanha, via de regra, não gosta do escanteio tradicional. Para uma cultura do futebol que valoriza a posse da bola mais do que qualquer outra, acertar um cruzamento na área é uma grande aposta. Esta é uma tradição relativamente recente, um legado do estilo “tiki-taka” iniciado no Barcelona e depois usado, com efeito glorioso, pela seleção quando ganhou uma Copa do Mundo e duas Eurocopas há uma década.

Luis Enrique, o atual técnico, tem procurado modernizar esse estilo, para tornar seu time mais direto e mais arrasador, em quase todas as áreas do campo. O escanteio curto, no entanto - onde um cobrador joga uma bola simples para um companheiro de equipe, efetivamente reiniciando o jogo aberto - permanece santo e sagrado.

Os clubes espanhóis em geral e a seleção em particular usam os escanteios não como uma chance de ganhar na loteria, mas como uma oportunidade de manter a posse de bola, de começar de novo. “Na última temporada, houve mais escanteios curtos na liga espanhola do que em qualquer outra liga importante da Europa”, disse Reid. O padrão se mantém com a seleção: na última campanha da Liga das Nações, em quase dois terços dos escanteios, a Espanha cobrou curto. Um escanteio é mais do que uma chance de marcar. É, para a Espanha como para tantos outros, uma chance de mostrar quem realmente são.