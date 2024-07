Globo define quais jogos das oitavas da Copa do Brasil vai passar; veja tabela detalhada

Os jogos de ida têm início a partir da próxima semana, mais especificamente na terça-feira, dia 30, com o confronto entre São Paulo, atual campeão, e Goiás. A bola rola no MorumBis às 20 horas (horário de Brasília). No mesmo dia, às 21h30, o Botafogo recebe o Bahia no estádio Nilton Santos.

Com isso, na próxima quarta-feira, o jogo que terá o maior foco da televisão nacional será Corinthians x Grêmio, na Neo Química Arena, às 21h30, horário tradicional de transmissões esportivas no meio de semana. O duelo mais ‘forte’, entre Flamengo x Palmeiras ocorre no mesmo dia, às 20 horas.