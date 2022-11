Copa do Mundo 2022: ouça as músicas lançadas para o Mundial do Catar

Publicidade

A Copa do Mundo do Catar já tem três músicas lançadas e a quarta será divulgada nesta sexta-feira, às 12h. Até agora, as canções de diferentes estilos escolhidas pela Fifa foram Hayya Hayya (Better Together) de Trinidad Cardona, Davido, de Aisha, Arhbo, de Ozuna e GIMS, além de Light the Sky, de Rahma, Balqees, Nora e Manal.

Nesta sexta, será lançada a quarta música da Copa: Tukoh Taka, de Nicki Minaj, Maluma e Myriam Fare. Ela será a canção oficial do Fifa Fan Fest.

‘Hayya Hayya (Better Together)’ foi a primeira música oficial lançada. A divulgação da faixa coincidiu com o sorteio dos grupos do Mundial. A canção tem forte influência de reggae e R&B, e ela foi gravada pelo cantor americano Trinidad Cardona, a estrela nigeriana de afrobeat Davido, e a sensação pop catariana Aisha. Segundo Kay Madati, diretor da divisão comercial da Copa do Mundo do Catar, a gravação simboliza a capacidade do futebol de “construir pontes no mundo”.

Shakira se apresentou antes da final da Copa do Mundo de 2010 entre Holanda e Espanha. Foto: JERRY LAMPEN / REUTERS

Músicas oficial das Copas do Mundo caíram no gosto popular nos últimos anos. ‘Waka Waka (This Time for Africa)’, da colombiana Shakira, foi um grande hit no Mundial de 2010, na África do Sul.

Depois de Dua Lipa dizer que não irá se apresentar na abertura da Copa do Mundo do Catar, assim como o cantor Rod Stewart, que diz ter recusado mais de US$ 1 milhão para participar do evento, quem entrou nessa lista foi Shakira. A artista não teria aceitado o convite para participar do evento, que se inicia no próximo dia 20.

A Fifa também criou uma playlist no Spotify com as músicas oficiais de Copas passadas.