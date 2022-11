Copa do Mundo do Catar enfrenta novo edital: esconda a cerveja

Publicidade

Faltando apenas alguns dias para o jogo de abertura da Copa do Mundo, os organizadores do Catar trabalharam apressadamente nos últimos dias para realocar as estações de cerveja da marca Budweiser em oito estádios, após uma demanda repentina da família real do país.

Três fontes que possuem contato com o Governo do Catar falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizadas a discutir detalhes delicados do planejamento do torneio. No entanto, os dirigentes da Copa do Mundo pareceram confirmar as mudanças em um comunicado. A Budweiser disse que só soube do novo plano no sábado, oito dias antes do primeiro jogo do torneio.

Bar localizado no espaço Fifa Fan Festival em Doha, no Catar

A decisão de mudar as estações de cerveja mostra a preocupação de que a presença de álcool nos estádios durante a Copa do Mundo possa perturbar a população local e, portanto, representar um possível problema de segurança. Mas também destacou uma questão que prejudicou a preparação para a primeira Copa do Mundo no mundo árabe e que deve ser polêmica durante todo o torneio no Catar, um país muçulmano conservador onde o acesso ao álcool é rigidamente controlado.

Desde que a Fifa, órgão regulador global do futebol, concedeu os direitos de hospedagem ao Catar em dezembro de 2010, os organizadores lutam para equilibrar as obrigações que assinaram para cumprir - que incluem a venda de álcool e o fornecimento de espaço promocional para a Budweiser, uma das maiores patrocinadoras da Fifa - com preocupações sobre perturbar ou alienar um eleitorado doméstico que se irritou com alguns dos choques culturais inerentes ao trazer um evento tradicionalmente encharcado de cerveja para uma nação muçulmana.

O álcool não é proibido no Catar, mas a maioria dos visitantes só pode comprá-lo em bares dentro de hotéis designados. Autoridades da Fifa e do Catar lutaram durante anos para elaborar um plano para a Copa do Mundo, onde a cerveja flui livremente por gerações, antes de finalmente decidir que a venda de bebidas alcoólicas seria permitida dentro de um perímetro de segurança fora dos estádios, mas não dentro das próprias arenas.

Medidas podem complicar relacionamento com patrocinador

Ainda assim, medidas que limitem a marca da Budweiser ou afetem sua capacidade de vender seus produtos podem complicar o relacionamento da Fifa com um parceiro poderoso, sem falar na relação contratual entre a cervejaria, o órgão regulador e os organizadores da Copa do Mundo no Catar. A Budweiser paga cerca de US$ 75 milhões para se associar à Copa do Mundo a cada quatro anos. Mas uma Copa do Mundo no Catar produziu obstáculos incomuns e levou a tensões contínuas entre a empresa e a Fifa em questões que vão desde o acordo sobre pontos de venda no Catar até a negociação de como obter suprimentos para o país.

O contrato da Budweiser com a Fifa não apenas lhe dá exclusividade de vendas, mas também exige que a empresa forneça grandes quantidades de cerveja para os parceiros da Fifa e convidados. A Budweiser disse que não foi informada das mudanças pela Fifa até sábado. A empresa está “trabalhando com a Fifa. A para realocar os pontos de concessão para locais conforme indicado”, disse uma porta-voz da Budweiser ao The New York Times em um comunicado. A porta-voz se recusou a revelar se a empresa estava obtendo os direitos previstos no contrato, dizendo apenas que “nosso foco é oferecer a melhor experiência possível ao consumidor sob as novas circunstâncias”.

Um representante do comitê organizador da Copa do Mundo divulgou um comunicado, que disse ser em nome do torneio e da Fifa, que minimizou as mudanças. “Os planos operacionais estão sendo finalizados”, dizia, acrescentando que “isso tem um impacto direto na localização de certas áreas de torcedores”. A declaração não fez menção à cerveja e observou que “os tempos de derramamento e o número de destinos de derramamento” permaneceram os mesmos em todos os oito estádios.

A mudança repentina nas vendas de álcool está de acordo com o acúmulo de mudanças para a Copa do Mundo de 2022. O trabalho para completar hotéis e acomodações para abrigar a estimativa de um milhão de visitantes continua ainda esta semana e mudanças grandes e pequenas foram feitas mesmo quando as primeiras partidas se aproximaram. Em agosto, por exemplo, a data do jogo de abertura - um marco histórico há anos - foi repentinamente adiantada em um dia na véspera das comemorações e de uma campanha publicitária global para marcar os 100 dias.

A instalação para venda de álcool nos estádios estava em andamento no mês passado. Mas, no final da semana passada, talvez até sexta-feira, uma mensagem de um dos membros mais importantes da realeza do Catar havia pedido que as concessões de cerveja fossem transferidas para locais menos intrusivos. A equipe, de acordo com pessoas com conhecimento dos planos, foi informada de que a mudança seguiu as recomendações de segurança. Mas a crença de que a mudança se originou com o xeque Jassim bin Hamad bin Khalifa al-Thani - irmão do emir governante do Catar e a realeza mais ativa no planejamento diário do torneio - sugeria que não era negociável.

No domingo, funcionários vestindo coletes de segurança amarelos puderam ser vistos rolando barracas de cerveja decoradas com o logotipo da Budweiser para novos locais. Autoridades do Catar teriam pedido que as barracas fossem retiradas de outros pontos de concessão, incluindo aquelas pertencentes ao McDonald’s, outro parceiro de longa data da FIFA, mas também barracas de mercadorias e outras atividades temáticas de patrocinadores.

Desde que começaram a disputar a Copa do Mundo em 2009, as autoridades do Catar disseram que a cerveja estaria mais disponível, mas que seria vendida e consumida em termos que respeitassem os costumes locais. Uma experiência para vender cerveja no Mundial de Clubes de 2019 terminou com resultados mistos. Para esse evento, as autoridades do Catar construíram uma fan zone nos arredores de Doha, onde os torcedores podiam beber livremente durante horas todos os dias. Os torcedores foram então transportados de ônibus até o estádio, uma viagem que durou cerca de 45 minutos. Os organizadores também criaram destinos semelhantes para a Copa do Mundo de um mês.

Cerveja na Copa: presença onipresente desde 1986

A Budweiser tem sido uma presença onipresente na Copa do Mundo desde que se inscreveu como patrocinadora da Fifa um ano antes da Copa de 1986 no México. Tem sido uma fonte confiável de receita para a organização desde então, embora tenha sido um dos principais parceiros da Fifa a expressar cautelosamente suas preocupações em 2014 em meio a uma série de alegações de que membros da liderança da Fifa na época haviam sido subornados para selecionar o Catar para sediar o torneio de 2022.

“Estamos preocupados com a situação e estamos monitorando os desenvolvimentos”, disse a empresa na época. “Esperamos que a Fifa tome todas as medidas necessárias para resolver o problema. ”A liderança da Fifa acabou sendo removida, mas a Copa do Mundo permaneceu com o Catar. A Budweiser anunciou planos de usar o evento para vender e promover suas bebidas não alcoólicas junto com sua cerveja em locais específicos. Agora, mesmo esse plano não é certo.

Um funcionário envolvido no processo disse que os dirigentes da Fifa concordaram em mover as barracas de cerveja para locais mais obscuros porque temiam que, se não o fizessem, correriam o risco de ver as concessões da Budweiser totalmente fechadas.