Copa não tem classificados às oitavas com 100% de aproveitamento pela primeira vez desde 1994

Pela primeira vez desde 1994, nenhuma seleção venceu seus três primeiros jogos na fase de grupos da Copa do Mundo. Brasil e Portugal, que chegaram no último dia da primeira fase com chances de seguirem às oitavas de final com 100% de aproveitamento, desperdiçaram a oportunidade ao perder para Camarões e Coreia do Sul, respectivamente.

Este fato evidencia o equilíbrio entre as seleções neste Mundial. O Catar observou as eliminações de Bélgica e Alemanha, candidatas ao título, e a classificação de equipes menos prestigiadas no cenário às oitavas, como Austrália e Coreia do Sul. Ao final da primeira fase, Inglaterra, Marrocos e Holanda terminaram com sete pontos cada, e seguem invictas na competição. Croácia e EUA, com cinco pontos são outros que ainda não perderam.

Aboubakar marcou o gol da vitória de Camarões sobre o Brasil. Foto: Ali Haider/EFE

Além de Brasil e Portugal, a França chegou à última rodada com chances de seguir com 100% de aproveitamento após vitórias sobre Austrália e Dinamarca, mas perdeu para a Tunísia na última quarta-feira, por 1 a 0. A derrota do Brasil para Camarões, gol de cabeça de Aboubakar já nos acréscimos da segunda etapa, fechou a fase de grupos do Mundial e confirmou a marca. Foi a primeira vez que a seleção brasileira foi derrotada por uma nação africana em Copas.

Em 1994, o Brasil também chegou à última rodada após vencer seus dois primeiros jogos, contra Rússia e Camarões. Em duelo com a Suécia, a seleção empatou em 1 a 1, com gol de Romário, craque daquele Mundial. Foi a melhor campanha da fase de grupos, ao lado da Alemanha. Naquela edição, o Brasil se sagrou tetracampeão mundial, após derrotar a Itália nos pênaltis na decisão

Em todos os Mundiais seguintes (1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018), ao menos uma seleção chegou às oitavas de final com 100% de aproveitamento. Em 2002 e 2006, a própria seleção brasileira foi uma das que terminaram a primeira fase após vencer seus três primeiros jogos. Desde então, os Mundiais com o maior número de equipes 100% foram os de 2006 e 2014, com quatro cada. Em nenhum destes casos as seleções chegaram à decisão.

Após vencer Sérvia e Suíça nos dois primeiros jogos, o Brasil se classificou em primeiro lugar do grupo no saldo de gols. Enfrenta a Coreia do Sul nas oitavas de final na próxima segunda-feira, às 16h (horário de Brasília). Caso siga em frente, enfrenta o vencedor do confronto entre Croácia e Japão nas quartas de final.

Confira todas as seleções que terminaram a fase de grupos com 100% de aproveitamento desde 1994

1994 - nenhuma

1998 - Argentina e França

2002 - Brasil e Espanha

2006 - Alemanha, Brasil, Espanha e Portugal

2010 - Argentina e Holanda

2014 - Argentina, Bélgica, Colômbia e Holanda

2018 - Bélgica, Croácia e Uruguai