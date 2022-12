Copa no Catar deixa legados para o futebol; Campeonato Italiano já terá impedimento semiautomático

A Copa no Catar acabou, mas será sempre lembrada pelas novidades que trouxe ao futebol. A tecnologia foi o marco do Mundial de 2022 e os organizados dos campeonatos pelo mundo já estudam adotar as inovações trazidas pela Fifa.

O impedimento semiautomático, a bola conectada, estádios provisórios e o aplicativo que faz a partida in loco parecer videogame são algumas das atrações que encantaram os torcedores que estiveram presentes no país e prometem revolucionar o esporte em um futuro breve.

A Itália será o primeiro país a absorver o legado do Catar. A Série A já anunciou que a partir da 16ª rodada, em seu retorno, no dia 4 de janeiro, utilizará o impedimento semiautomático, uma atualização do VAR que reduz drasticamente o tempo de análise. Segundo a Fifa, o período será diminuído de 70 para 25 segundos, em média.

“Estamos prontos para aplicar o impedimento semiautomático assim que o campeonato recomeçar no dia 4 de janeiro. Depois do fracasso da Itália em se classificar para a Copa, temos o dever de propor reformas que sejam transversais para todas as áreas”, afirmou Lorenzo Casini, presidente da Série A, responsável pela organização do Campeonato Italiano.

O sistema integra também a bola conectada, que conta com um sensor em seu interior, enviando 500 dados de localização por segundo e registrando todos os toques aos computadores do VAR, além de 12 câmeras posicionadas no teto dos estádios. O sensor de movimento de 500 Hz nas bolas é alimentado por uma bateria recarregável, foto que viralizou durante o Mundial, quando as bolas de jogo estavam ligadas na tomada.

O impedimento semiautomático, que foi utilizado pela Fifa na Copa do Mundo, já será usado no Campeonato Italiano

“A velocidade e a autonomia da análise têm a ver com o sistema utilizado. Pode se contratar soluções mais complexas, com mais câmeras e processadores, mas isso aumenta o custo. Não conheço o sistema utilizado pelo Brasileirão, mas ele parece ter poucas câmeras e, a julgar pela briga que já vimos sobre ‘quem paga a conta’ do VAR, talvez haja espaço para uma sofisticação nessa estrutura, que ajude, dê mais celeridade e qualidade às decisões”, afirmou Bruno Maia, CEO da Feel The Match e executivo de inovação no esporte. “O desafio das instituições esportivas é continuar criando ações que se identificam com as novas gerações e se atualizar a todo momento. A tecnologia traz muitas coisas positivas ao futebol.”

Outra surpresa que vimos no Catar foi o estádio 974, totalmente erguido com a utilização de estruturas modulares. Após seus compromissos no torneio, ele foi desmontado, antes mesmo do encerramento da Copa do Mundo. Torcedores nas redes o compararam com um brinquedo “Lego”.

“Ações sustentáveis são um caminho inevitável para o mundo dos negócios. Esse tipo de solução garante a reutilização de praticamente todo material, redução de custo na construção e principalmente na manutenção. O grande desafio deste modelo de negócio é contar com empresas capazes de executar estes projetos dentro dos prazos estipulados pelos comitês locais, que normalmente são extremamente curtos”, afirmou Tatiana Fasolari, vice-diretora da Fast Engenharia, empresa especializada em overlays da América Latina.

Outra inovação que chegou com a Copa do Mundo e chocou os torcedores presentes no Catar foi o aplicativo Fifa+ e a ferramenta “Stadium Experience”. O torcedor presente no estádio da partida focava sua câmera para o campo e automaticamente tudo era digitalizado, podendo acompanhar jogadores individualmente, com estatísticas em tempo real, tudo ocorrendo ali à sua frente.

“Caso outros campeonatos pelo mundo adotem tal tecnologia, a maneira de o torcedor acompanhar sua equipe no estádio não será mais a mesma. E não só para o fã, mas também aos profissionais de comunicação trabalhando no evento. Eles terão um leque de informações diferenciadas para análises imediatas”, disse Fernando Patara, cofundador e Head de Inovação do Arena Hub, principal centro de fomento à inovação em esporte, entretenimento e mídia da América Latina.

Sete dos oito estádios da Copa contavam com refrigeração avançada para estádios, uma tecnologia implementada visando o Mundial, já que o país costuma ter altas temperaturas, mesmo no inverno, período de realização do torneio. A Fifa já havia alterado a data do meio do ano, verão, para o final, justamente por conta do clima. O único palco que não possuía a inovação foi o 974, por estar localizado próximo à costa. A temperatura ajustada para os ambientes era de aproximadamente 21°.

Outra ação interessante para o Catar é o Bonocle, dispositivo para deficientes visuais desenvolvido por cientistas locais que convertia conteúdo digital em braile. A conexão era feita por meio dos smartphones e bluetooth.

“O esporte em geral, especialmente o futebol, é um grande agente social e deve democratizar o acesso a todos e sempre ter foco especial na inclusão. Por isso nós, profissionais do mercado esportivo, precisamos sempre estar atentos às medidas de acessibilidade e à evolução da tecnologia como forma de agregar e incluir o maior número de pessoas possível. Esta tecnologia voltada para os deficientes visuais chega para revolucionar não só o futebol e deve ser adaptada para outras modalidades. Esta tendência lançada pela Fifa, através da Copa do Mundo, deve ser acompanhada com carinho pelas entidades mundo afora”, afirmou Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa especializada em marketing esportivo.

A Fifa também pensou nos jogadores e criou um app exclusivo aos protagonistas do gramado. Com o “Fifa Player App”, os atletas tiveram acesso a conteúdos especiais e ângulos de câmeras diferenciados para uma melhor análise de suas performances.