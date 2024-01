Saiba quais são os talentos da Copinha que devem pintar no futebol profissional ao longo do ano

A 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior começa nesta terça-feira, 2. O principal torneio das categorias de base do futebol brasileiro é conhecido por ser um celeiro de grandes jogadores que, após se destacarem, ganham projeção no futebol nacional e até mesmo mundial.

Nesta edição, alguns jogadores apontados como promessas devem despontar no futebol profissional de seus clubes ao longo da temporada. O desempenho que os atletas terão, é verdade, ainda é incerto, mas as expectativas sobre eles têm sido as maiores possíveis.

Um dos nomes para se ficar de olho é o meia-atacante Estevão William, do Palmeiras. O jogador, que completa 17 anos este ano, teve boa atuação na edição passada, conquistada pelo clube, e se destacou pela seleção brasileira no Mundial Sub-17 ao marcar três gols em quatro partidas que disputou. No clube alviverde, o garoto chegou a ser relacionado para uma partida no profissional contra o América-MG pelo Campeonato Brasileiro, mas não entrou em campo.

Estêvão deverá ter mais oportunidades no time profissional do Palmeiras em 2024 Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Em 2024, o cenário deverá ser diferente. A joia da base palmeirense deverá ser integrada definitivamente ao time principal, comandado por Abel Ferreira. Conforme mostrou o Estadão, a transição do garoto para a equipe profissional deverá ser feita com cuidado, respeitando etapas importantes de sua formação como jogador. Atenção também com Luighi e Riquelme Filippi.

Outro jogador que disputará a Copinha e que deverá aparecer com mais frequência no futebol profissional esse ano é Lorran, do Flamengo. Também meia-atacante, o atleta completará 18 anos, mas não estará no torneio até o final, pois ele, assim como alguns jogadores, jogarão o início do Campeonato Carioca enquanto o elenco principal estará ainda em pré-temporada nos Estados Unidos.

Lorran também se destacou pelo rubro-negro carioca em 2023. Ele começou o ano marcando dois gols na Copa São Paulo, até ser relacionado junto com outros companheiros para o campeonato estadual. Foi lá que, aos 16 anos, 6 meses e 20 dias, ele se tornou o mais jovem a marcar um gol pelo time profissional - superando a marca anterior, de Vinícius Júnior - no empate da equipe contra o Bangu em 1 a 1. Em seguida, o jogador ainda foi destaque na campanha do bicampeonato do Brasileiro Sub-20. Felipe Lima é outra promessa do Flamengo que pode se destacar.

Lorran se tornou o mais jovem a marcar um gol como profissional do Flamengo Foto: Gilvan de Souza/ CRF

Rebaixado para a segunda divisão pela primeira vez na história, o Santos, conhecido por revelar talentos no futebol nacional, tem Miguelito no plantel que disputará a Copinha. Aos 19 anos, o jovem meia boliviano é tratado como uma promessa e chegou a ser convocado pela seleção do seu país durante as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, mas não entrou em campo. Depois de se destacar no sub-20 do clube alvinegro, o jogador foi relacionado para a equipe profissional, mas perdeu espaço ao longo do ano.

Joia santista, Miguelito disputará a Copinha de 2024 Foto: Santos FC

No São Paulo, a grande sensação é William Gomes. Habilidoso, o atacante se destacou no sub-17 e no sub-20. Devido às grandes atuações, o técnico Dorival Júnior o relacionou para o time principal na reta final do Brasileirão 2023, onde entrou em campo por alguns minutos na partida contra o Fluminense. Está inscrito para o torneio, mas pode ser chamado para participar da pré-temporada do profissional.

Outro destaque é o também atacante Ryan Francisco. Aos 17 anos, a cria de Cotia impressionou pelos 14 gols marcados em 14 jogos no Brasileirão da sua categoria. O jogador está entre os relacionados para a Copa São Paulo.

William Gomes e Ryan Francisco são destaques da base do São Paulo Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

No Corinthians, Beto é um atacante com bastante potencial. Ele foi o artilheiro da campanha do título paulista sub-17. O atacante Fernando é o destaque do Cruzeiro. Com 26 gol na temporada, ele foi o responsável direto pelas conquistas do Campeonato Mineiro e da Copa do Brasil Sub-20. Enzo, filho do ídolo Fernandão, é um jogador para ficar atento no Internacional. Jardiel (Grêmio), Arthur (Fluminense) e Matheus Ferreira (Vasco) são outras promessas que devem se destacar na Copinha.