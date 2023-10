Copenhagen x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalação das equipes

Conpenhagen e Bayern de Munique jogam nesta terça-feira, 3, pela segunda rodada do grupo A da Champions League. Depois de vencer o “jogo maluco” contra o Manchester United na primeira rodada, os alemães tentam manter o 100% para continuar na liderança da chave na competição e encaminhar a vaga nas oitavas de final.

Estreando fora de casa na atual temporada da Champions League, o Copenhagen empatou com o Galatasaray. Para o jogo desta terça-feira, o primeiro em seu estádio, o time dinamarquês não sabe se poderá contar com Cornelius, que ainda se recupera de lesão.

Pelo lado alemão, o Bayern de Munique continuará com seus desfalques da temporada. Neuer, De Light e Gnabry ainda se recuperam de lesão e não estão com o elenco na Dinamarca. Por outro lado, Harry Kane, maior contratação da história do futebol alemão, é a grande esperança de gols do time de Munique para o jogo.

Copenhagen x Bayern de Munique - Champions League Foto: Arte Estadão

CONPENHAGEN X BAYERN DE MUNIQUE: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 03/10 (terça-feira).

HORÁRIO: 16h

LOCAL: Parken, em Copenhagen.

ONDE ASSISTIR CONPENHAGEN X BAYERN DE MUNIQUE A AO VIVO

HBO Max

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE CONPENHAGEN E BAYERN DE MUNIQUE

CONPENHAGEN : Grabara; Ankersen, Vavro, Sorensen, Meling; Goncalves, Falk, Lerager; Elyounoussi, Larsson, Achouri. Técnico: Jacob Nestrup.

: Grabara; Ankersen, Vavro, Sorensen, Meling; Goncalves, Falk, Lerager; Elyounoussi, Larsson, Achouri. BAYERN DE MUNIQUE: Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim Min-Jae e Davies; Goretzka, Kimmich, Sané, Musiala e Coman; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

ÚLTIMOS RESULTADOS