A tão aguardada fase eliminatória da Champions League começa nesta terça-feira, dia 13. O atual campeão, o Manchester City, está pronto para iniciar sua jornada em defesa do título contra o Copenhague. O confronto acontece na condição de visitante para o time de Pep Guardiola, com o pontapé inicial marcado para as 17 horas (horário de Brasília).

O Copenhague, da Dinamarca, merece uma atenção especial, pois foi um sobrevivente improvável de um grupo que incluía gigantes como Bayern de Munique, Galatasaray e o decepcionante Manchester United. Este último teve um desempenho para se esquecer, enquanto o Copenhague surpreendeu ao avançar para as fases finais na 2ª colocação da chave.

Manchester City vai à capital da Dinamarca para jogo de ida das oitavas de final. Foto: Arte/Estadão

Por outro lado, o Manchester City não teve dificuldades na etapa de grupos, mantendo um impressionante aproveitamento de 100%. O time de Guardiola despachou RB Leipzig, Young Boys e Estrela Vermelha, respectivamente, com autoridade, demonstrando sua força e determinação em busca de mais um título europeu. O duelo de volta entre Manchester City e Copenhague está marcado para o dia 6 de março, em Manchester.

COPENHAGUE x MANCHESTER CITY: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA CHAMPIONS

DATA : 13/02 (terça-feira).

: 13/02 (terça-feira). HORÁRIO : 17h (horário de Brasília).

: 17h (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Parken, em Copenhague, Dinamarca.

ONDE ASSISTIR COPENHAGUE x MANCHESTER CITY AO VIVO

Space (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO COPENHAGUE

COPENHAGUE - Grabara; Ankersen, Vavro, Diks e Jelert; Falk, Diogo Gonçalves e Bardghji; Elyounoussi, Claesson e Achouri. Técnico: Jacob Neestrup.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CITY

MANCHESTER CITY - Ederson; Stones, Ruben Dias, Aké e Akanji; Rodri; Foden, Matheus Luiz, Álvarez e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE COPENHAGUE E MANCHESTER CITY: