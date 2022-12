Copinha 2023 fecha acordo de patrocínio com site de apostas Esportes da Sorte

A Copa São Paulo de Futebol Júnior terá uma nova identidade a partir da próxima temporada. Em um acordo exclusivo para o segmento de apostas esportivas, a competição, considerada a de maior prestígio na base do futebol brasileiro, passará a ser oficialmente oferecida por Esportes da Sorte, sendo assim “Copinha 2023 por Esportes da Sorte”. O acordo também engloba exposições em placas de campo, inserções comerciais durante as transmissões digitais, redes sociais e outros ativos do campeonato.

O Esportes da Sorte vem investindo cada vez mais no futebol brasileiro. Recentemente, a empresa também anunciou acordos com Guarani, Vila Nova, Londrina e Novorizontino. Dentro das quatro linhas, Matheus Cunha, do Wolverhampton, da Inglaterra, e os jogadores Rodinei e João Gomes também são patrocinados.

“A Copinha é um dos torneios mais tradicionais do calendário brasileiro. Além da visibilidade aos novos talentos, a competição tem grande poder de exposição já que é consolidada como o maior torneio de futebol de base no país. Considerando esse cenário, entendemos a grande sinergia da Copinha com o Esportes da Sorte, uma marca de vanguarda e incentivadora do esporte nacional.”, celebra Darwin Filho, CEO da Esportes da Sorte.

Copinha: quando começa?

O Palmeiras goleou o Santos por 4 a 0 e conquistou seu primeiro título da Copinha.

A Copinha começa dia 2 de janeiro. Ao todo, os 128 clubes - que representam os 27 estados - foram divididos em 32 grupos, nos quais os dois primeiros colocados de cada se classificam à fase seguinte, em um total de 64 clubes. A partir daí, a competição será disputada em jogo único, no sistema mata-mata até se conhecer o campeão.

Atual campeão, o Palmeiras estreia no dia 3, em São José do Rio Preto, contra a Juazeirense. O Corinthians, maior campeão, joga no mesmo dia, contra o Zumbi, de Alagoas, em Araraquara.

Santos e São Paulo estreiam no dia seguinte. O tricolor paulista joga em Marília, contra o Porto Velho, de Rondônia, enquanto o alvinegro enfrenta o São Raimundo, de Roraima, em Santo André. A final acontece no dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista. Com o Estádio do Pacaembu em reforma, o local ainda não foi definido - em 2022, o Allianz Parque recebeu a decisão entre Palmeiras e Santos.