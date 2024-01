Copinha 2024: Palmeiras é eliminado pelo Aster e dá adeus ao sonho do tri

O sonho do Palmeiras de se tornar o primeiro time a conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior três vezes seguidas chegou ao fim. Na noite desta segunda-feira, o time alviverde foi derrotado pelo Aster Itaquá-SP por 1 a 0 pela terceira fase e se despediu da competição. O goleiro do time novato, Vinicius Chacon, foi fundamental para impedir que os atuais bicampeões ficassem com a vaga.

Os times se enfrentaram na Arena Barueri, em Barueri, e o único gol da partida saiu no segundo tempo, marcado por Jean Tadeu. Agora, o Aster Itaquá enfrentará o Atlético Guaratinguetá, que eliminou o Taubaté ao vencer por 2 a 0.

Em 2022, o Palmeiras garantiu sua primeira taça na história ao vencer o Santos. No ano seguinte, repetiu a dose, batendo o América-MG. A lista de bicampeões ainda conta com Corinthians, Atlético-MG, Ponte Preta e Santos.

Nesta noite, o time alviverde repetiu defeitos de outras partidas e se desesperou na reta final, perdendo chances incríveis e insistindo, sem sucesso, em cruzamentos para a área. O Aster ainda teve chance de ampliar, mas o goleiro Aranha dificultou a missão da equipe de Itaquaquecetuba.7

Fundado em março de 2023, o Aster Itaqua, time de Itaquaquecetuba, realiza sua primeira participação na Copinha. O clube faz parte do Grupo Aster, que também tem o Aster Brasil, time do Espírito Santo.

Na primeira fase da Copinha, o Aster Itaqua já surpreendeu ao terminar na liderança do Grupo 23, desbancando Sport, Santo André e Cruzeiro-AL. Na segunda fase, eliminou o Oeste ao vencer por 1 a 0. O próximo adversário, Atlético Guaratinguetá, é outro clube recém-fundado (2021).

Antes do jogo do Palmeiras, outras quatro partidas foram realizadas. Além do Atlético Guaratinguetá, Coritiba, Ibrachina e Botafogo-SP avançaram às oitavas de final, eliminando Juventus, Vitória e Sfera-SP, respectivamente.

As oitavas de final começarão a ser disputadas nesta terça-feira com quatro jogos. Os outros quatro serão realizados na quarta-feira. O mata-mata seguirá ainda com as quartas de final, semifinais e final, sempre em jogos únicos. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.