Já o Corinthians derrotou o América Mineiro por 2 a 0, com gols de Breno Bidon e Léo Maná, e também avançou às semifinais. O time alvinegro é o maior campeão da Copinha, com dez taças. É o único dos grandes paulistas que permanece na luta pelo título, que seria o seu 11º.

As quartas de final continuam nesta sexta-feira com mais dois jogos: Flamengo x Aster-SP, às 19h, e Cruzeiro x Coritiba, às 21h. O mata-mata seguirá ainda com semifinais e final, sempre em jogos únicos. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida nos pênaltis.