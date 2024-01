A Copa São Paulo de Futebol Júnior começou nesta sexta-feira a disputa de sua segunda fase, dando início à etapa mata-mata do torneio mais importante com jogadores da base do futebol brasileiro.

Corinthians e São Paulo precisaram dos pênaltis para superar seus adversários - Guarani e Ceará, respectivamente -, já o Fortaleza fez 4 a 0 no Internacional e o Grêmio também avançou com uma goleada. Quem decepcionou foi o Fluminense. Os garotos de Xerém foram eliminados pelo Ituano. O Botafogo também se despediu da competição.

O Ituano despachou o Fluminense na segunda fase da Copinha. Foto: Miguel Schincariol/ Ituano

Resultados dos jogos desta sexta-feira: