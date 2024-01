A Copa São Paulo de Futebol Júnior realiza nesta quarta-feira mais uma série de jogos da terceira rodada da fase de grupos para definir outros classificados para a próxima etapa do torneio mais importante das categorias de base do País. Em campo, o Palmeiras fez 4 a 1 no Oeste, o Cruzeiro aplicou uma goleada de 9 a 0 sobre o União Mogi e o Santos fez 3 a 0 em cima do Água Santa. Botafogo de Ribeirão Preto e Red Bull Bragantino também conseguiram placar elásticos. Confira os resultados de hoje:

Grupo 15

(1º) Capital 2 x 0 Ivinhema (4º)

(3º) Comerical de Tietê 1 x 1 América-MG (2º)

Grupo 16

(4º) Rio Branco-AC 0 x 4 Capivariano (2º)

(1º) Desportivo Brasil 3 x 0 Santa Cruz (3º)

Grupo 17

(4º) Fast 1 x 7 Botafogo de Ribeirão Preto (1º)

(2º) Sfera 2 x 3 América-RN (3º)

Grupo 18

(4º) Timon 2 x 2 Floresta (2º)

(3º) Ska Brasil 1 x 2 Atlético-MG (1º)

Grupo 21

(4º) Joinville 2 x 5 Red Bull Bragantino (1º)

(2º) Atlético Guaratinguetá 1 x 1 Bahia (3º)

Grupo 22

(4º) Patriotas 1 x 3 Inter de Limeira (3º)

(2º) Taubaté 0 x 0 Cuiabá (1º)

Grupo 23

(4º) Cruzeiro-AL 1 x 2 Santo André (3º)

(1º) Aster 1 x 1 Sport (2º)

Grupo 24

(4º) Queimadense 1 x 1 União ABC (3º)

(2º) Oeste 1 x 4 Palmeiras (1º)

Grupo 26

(4º) Remo 0 x 1 Nova Nevécia (3º)

)2º) Água Santa 0 x 3 Santos (1º)

Grupo 27

(2º) Madureira 0 x 3 Portuguesa (1º)

(4º) União Suzano 1 x 3 Goiás (3º)

Portuguesa não teve dificuldades para se classificar na liderança. Foto: Divulgação/ Portuguesa

Grupo 28

(3º) Capital-TO 1 x 5 Nova Mutum (2º)

(4º) União Mogi 0 x 9 Cruzeiro (1º)

Grupo 30